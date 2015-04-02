Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество
Отзывы о фильме «Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество»
Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество
2011 / Россия
Трейлер
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
В качестве эпиграфа хочется пафосно перефразировать классика: "Весь мир - шапито, а люди в нем ..."
Давно уже не видела качественного российского кино, и даже было поставила крест на нем, а "Шапито-шоу" просто вернул мне веру в родной кинематограф. На экране увидела то, по чему тосковала со времен "Ассы": искренность, глубину, отсутствие спекуляции на человеческих чувствах, душевность, обалденный юмор, и чёткую концепцию, которой подчиняется всё полотно фильма.
Кино абсолютно реалистичное и одновременно абсурдное, как и наша жизнь. Герои ищут себя, стремятся быть услышанными, понятыми, но так и остаются одинокими в этом "безумном, безумном мире", где "глухой" "пи****су" не товарищ.
Зацепила тема самого шапито, у меня возникла ассоциация с "магическим театром" из "Степного волка" Гессе. "Вход только для сумасшедших". Здесь можно быть собой, показать, что чувствуешь на самом деле. Концовка прям такая знаковая, разрушительная вроде бы сила огонь всех очищает и объединяет.
В общем, фильм глобальный, не одноразовый, обязательно пересмотрю еще раз.
9,5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Мамонов понравился. У него энергетика совершенно особенная, он как-то сразу выпучился из всей этой каши.
От первого фильма остались впечатления грустные.
Нудный мужик изводил симпатичную девушку, она его жалела-жалела, а потом послала. В жизни так и бывает.
Еще этот "пионер" бесноватый все под ногами путался.
Самовыражение через песенки не впечатлило. Поют плохо, танцуют и того хуже.
"Я как спутник, сошедший с орбиты. Я один, мое сердце разбито..." И теде.
Хотя...парочка Майклов Джексонов, танцующих с Мойдодыром: ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя... смешно, наверное.
Второй фильм понравился больше. Как закручено все, как сошлись все сюжетные линии, Мамонова много вот опять же...И потом, во втором фильме пейзажи изумительные, ощущение простора и воздуха.
Неплохой вариант похихикать над собой, т.к. все ситуации узнаваемы и почти все персонажи имеют место вокруг и рядом.
Но субъективно - без позитива и восторгов.
Хотя мне и "Иван Васильевич" кажется невеселым фильмом, не люблю я его.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Тома
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Вау! Давно не видела такого хорошего кино! Сцена в "Дружбе" где Мамонов играет на гитаре у костра с глухими, а сын обвиняет его в том, что он "самый страшный человек" - по-моему, одна из самых смешных в кинематографе вообще. И она не просто изумительно смешно снята, в ней потрясающий смысл - мы оказываемся частью истории других людей, и они нас там не слышат, и мы хоть друг друга и слышим, но ничего не понимаем...Единственное, что нам остается это, наверное, играть, как играет на гитаре Мамонов оттеняя балладными аккордами выдвигаемые против него нелепые обвинения..
Много очень точных жизненных наблюдений, каждая новелла немного притча, персонажи гротескны, но тем удивительнее вдруг найти в таком гротеске свои черты или сходство с какой-нибудь ситуацией из своей жизни...
Как поют и танцуют понравилось, вообще много красивых и остроумных находок..
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Папы против мам
8 комментариев
Непослушная
40 комментариев
Аватар 2: Путь воды
175 комментариев
Чебурашка
358 комментариев
Праведник
57 комментариев
Сын
4 комментария
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Давно уже не видела качественного российского кино, и даже было поставила крест на нем, а "Шапито-шоу" просто вернул мне веру в родной кинематограф. На экране увидела то, по чему тосковала со времен "Ассы": искренность, глубину, отсутствие спекуляции на человеческих чувствах, душевность, обалденный юмор, и чёткую концепцию, которой подчиняется всё полотно фильма.
Кино абсолютно реалистичное и одновременно абсурдное, как и наша жизнь. Герои ищут себя, стремятся быть услышанными, понятыми, но так и остаются одинокими в этом "безумном, безумном мире", где "глухой" "пи****су" не товарищ.
Зацепила тема самого шапито, у меня возникла ассоциация с "магическим театром" из "Степного волка" Гессе. "Вход только для сумасшедших". Здесь можно быть собой, показать, что чувствуешь на самом деле. Концовка прям такая знаковая, разрушительная вроде бы сила огонь всех очищает и объединяет.
В общем, фильм глобальный, не одноразовый, обязательно пересмотрю еще раз.
9,5/10
От первого фильма остались впечатления грустные.
Нудный мужик изводил симпатичную девушку, она его жалела-жалела, а потом послала. В жизни так и бывает.
Еще этот "пионер" бесноватый все под ногами путался.
Самовыражение через песенки не впечатлило. Поют плохо, танцуют и того хуже.
"Я как спутник, сошедший с орбиты. Я один, мое сердце разбито..." И теде.
Хотя...парочка Майклов Джексонов, танцующих с Мойдодыром: ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя... смешно, наверное.
Второй фильм понравился больше. Как закручено все, как сошлись все сюжетные линии, Мамонова много вот опять же...И потом, во втором фильме пейзажи изумительные, ощущение простора и воздуха.
Неплохой вариант похихикать над собой, т.к. все ситуации узнаваемы и почти все персонажи имеют место вокруг и рядом.
Но субъективно - без позитива и восторгов.
Хотя мне и "Иван Васильевич" кажется невеселым фильмом, не люблю я его.
Много очень точных жизненных наблюдений, каждая новелла немного притча, персонажи гротескны, но тем удивительнее вдруг найти в таком гротеске свои черты или сходство с какой-нибудь ситуацией из своей жизни...
Как поют и танцуют понравилось, вообще много красивых и остроумных находок..
Авторизация по e-mail