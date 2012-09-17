Благослови меня, Ультима, 2013

Когда маленькому Антонио было семь лет, его семья решила дать приют Ультиме, пожилой шаманке-курандеро. Ультима воплощает мудрость своих предков и обладает способностями исцелять, противостоять злу, использовать силу природы и понимать отношения между живыми и духами. Знакомство со знахаркой полностью меняет жизнь Антонио, глаза которого открываются на многие вещи. Однако, когда в его городок приходит пламя волны, убеждения героя дают трещину. Сможет ли он отыскать правильный путь между добром и злом?
Фильм основан на одноименном роман Рудольфо Анайи. Автор книги был частым гостем на съемочной площадке, и в такие моменты актеры и члены съемочной группы относились к нему как к члену королевской семьи, потому что большинство из них были уроженцами Нью-Мексико и выросли на этом романе.
Кристи Уолтон, наследница огромного состояния основателя Волмарта Сэма Уолтона, создала компанию Tenaja Productions исключительно для финансирования этого фильма, поскольку являлась большой поклонницей оригинального романа.
Съемки фильма проходили в районе Альбукерке, штат Нью-Мексико, а затем возобновлены в Санта-Фе для некоторых интерьеров в студии Garson Studios в кампусе Университета искусства и дизайна Санта-Фе.
Экранизация одноименной книги Рудольфо Анайи, в которой рассказывается об отношениях семилетнего мальчика Антонио и женщины-целительницы по имени Ультима. События картины разворачиваются в Нью-Мексико в начале 1940-х годов.