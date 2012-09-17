Благослови меня, Ультима, 2013

Фильм основан на одноименном роман Рудольфо Анайи. Автор книги был частым гостем на съемочной площадке, и в такие моменты актеры и члены съемочной группы относились к нему как к члену королевской семьи, потому что большинство из них были уроженцами Нью-Мексико и выросли на этом романе.

Кристи Уолтон, наследница огромного состояния основателя Волмарта Сэма Уолтона, создала компанию Tenaja Productions исключительно для финансирования этого фильма, поскольку являлась большой поклонницей оригинального романа.

Съемки фильма проходили в районе Альбукерке, штат Нью-Мексико, а затем возобновлены в Санта-Фе для некоторых интерьеров в студии Garson Studios в кампусе Университета искусства и дизайна Санта-Фе.