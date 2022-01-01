Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Подари мне убежище
Подари мне убежище, 2012: актеры и роли
Gimme Shelter
Подари мне убежище
2012 / США
Трейлер
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Подари мне убежище, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Краусс
В ролях
Ванесса Хадженс
Vanessa Hudgens
Розарио Доусон
Rosario Dawson
Брендан Фрейзер
Brendan Fraser
Стефани Зостак
Stephanie Szostak
Джеймс Эрл Джонс
James Earl Jones
Даша Поланко
Dascha Polanco
Эмили Миде
Кендес Смит
Ташиана Р. Вашингтон
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Отзывы
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Топ Ган: Мэверик
Отзывы
2022, США, боевик
Related video
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения