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Inhumans

Сверхлюди, 2017

2017 / США
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Сериал "Сверхлюди" рассказывает историю о вымышленной расе людей, которая была создана в результате экспериментов над людьми.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Сверхлюди» – фантастический сериал из 8 эпизодов, основанный на одном из эпизодов популярных комиксов Marvel «Фантастическая четверка». За режиссерским рулем стоят сразу несколько известных мастеров многосерийных проектов – Роэль Рейн («Кровавая гонка»), Крис Фишер («В поле зрения», «Хранилище 13»), Билл Джирхарт («Сыны анархии», «Ходячие мертвецы») и другие. Главные роли исполнят: Энсон Маунт («Мой парень – киллер»), Серинда Свон («Вуаль», «Короли побега»), Иван Реон («Игра престолов»), Кен Люн («Красный Дракон», «Час пик»), Изабель Корниш («Хорошо в первый раз») и другие.

Сюжет закручивается вокруг расы Сверхлюдей, созданных в результате генетических экспериментов над Небожителями и Людьми. После восстания в Аттилане, король Черный Гром и его семья сбегают с родной планеты и находят убежище на Земле, где им предстоит не только скрывать свои невероятные способности, но и защищать себя и свой новый дом.

- О том, что Marvel собирается экранизировать историю о Сверхлюдях стало известно еще в 2011 году

- Так как Сверхлюди были не особо известны, информация о них намеренно внедрялась в третьем сезоне «Агенты «Щ.И.Т.»»

- В основе сюжета – серия №45 комиксов «Фантастическая четверка» 1965 года

- Сверхлюди появились в результате экспериментов расы Крии – они хотели создать солдат-мутантов для войны со Скруллами

- Первые два эпизода покажут в кинотеатрах IMAX по всему миру, а после сериал будет транслироваться по каналу АВС. Это единственная подобная практика Marvel

- «Сверхлюди» станет третьим сериалом, выпущенным ABC для Кинематической Вселенной Marvel

- Черный Гром будет общаться с помощью языка жестов – так, по мнению создателей, он станет более загадочным и сможет обратиться к глухонемым зрителям. Идея, чтобы герой общался с помощью телепатии, была отклонена

- По слухам, Винь Дизель мог сыграть Черного Грома

- Коди Раннелс мог сыграть Черного Грома

- Во второй раз Иван Реон выступает в роли супергероя на экране. Его первая подобная роль была в британской драме «Плохие» (2009-2013)

- Энсон Маунт и Серинда Свон играли вместе в сериале «Тайны Смолвиля» (2001)

- Серинда Свон одна из немногих актеров, которая сыграла и в проектах Marvel, и в DC («Тайны Смолвиля»)

История об изолированной королевской семье, принадлежащей к расе «нелюдей». Населяющие город-государство Аттилан, они скрывают свое существование от людей и всячески борются за выживание.

5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 31 августа 2017
Премьера в мире 28 августа 2017
Возраст 12+
Прокатчик IMAX
Режиссер
Роэль Рейн
Роэль Рейн
В ролях
Соня Балморес
Соня Балморес
Изабель Корниш
Изабель Корниш
Эме Иквуакор
Эме Иквуакор
Иван Реон
Иван Реон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сверхлюди 2 постера
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На луне, в городе Аттилане, скрытом от посторонних глаз невидимым щитом, обитает раса сверхлюдей. У каждого из них есть потенциал к необычным способностям, но активируются они только с помощью специального вещества — терригена. Тех, кто попадёт под его воздействие, выбирают случайным образом, причём предсказать, какую именно сверхспособность он даст, невозможно. Сюжет рассказывает о королевской семье сверхлюдей, возглавляющей Аттилан. Король Чёрный Гром обладает голосом разрушительной…
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