Сверхлюди, 2017

«Сверхлюди» – фантастический сериал из 8 эпизодов, основанный на одном из эпизодов популярных комиксов Marvel «Фантастическая четверка». За режиссерским рулем стоят сразу несколько известных мастеров многосерийных проектов – Роэль Рейн («Кровавая гонка»), Крис Фишер («В поле зрения», «Хранилище 13»), Билл Джирхарт («Сыны анархии», «Ходячие мертвецы») и другие. Главные роли исполнят: Энсон Маунт («Мой парень – киллер»), Серинда Свон («Вуаль», «Короли побега»), Иван Реон («Игра престолов»), Кен Люн («Красный Дракон», «Час пик»), Изабель Корниш («Хорошо в первый раз») и другие.
Сюжет закручивается вокруг расы Сверхлюдей, созданных в результате генетических экспериментов над Небожителями и Людьми. После восстания в Аттилане, король Черный Гром и его семья сбегают с родной планеты и находят убежище на Земле, где им предстоит не только скрывать свои невероятные способности, но и защищать себя и свой новый дом.
- О том, что Marvel собирается экранизировать историю о Сверхлюдях стало известно еще в 2011 году
- Так как Сверхлюди были не особо известны, информация о них намеренно внедрялась в третьем сезоне «Агенты «Щ.И.Т.»»
- В основе сюжета – серия №45 комиксов «Фантастическая четверка» 1965 года
- Сверхлюди появились в результате экспериментов расы Крии – они хотели создать солдат-мутантов для войны со Скруллами
- Первые два эпизода покажут в кинотеатрах IMAX по всему миру, а после сериал будет транслироваться по каналу АВС. Это единственная подобная практика Marvel
- «Сверхлюди» станет третьим сериалом, выпущенным ABC для Кинематической Вселенной Marvel
- Черный Гром будет общаться с помощью языка жестов – так, по мнению создателей, он станет более загадочным и сможет обратиться к глухонемым зрителям. Идея, чтобы герой общался с помощью телепатии, была отклонена
- По слухам, Винь Дизель мог сыграть Черного Грома
- Коди Раннелс мог сыграть Черного Грома
- Во второй раз Иван Реон выступает в роли супергероя на экране. Его первая подобная роль была в британской драме «Плохие» (2009-2013)
- Энсон Маунт и Серинда Свон играли вместе в сериале «Тайны Смолвиля» (2001)
- Серинда Свон одна из немногих актеров, которая сыграла и в проектах Marvel, и в DC («Тайны Смолвиля»)
История об изолированной королевской семье, принадлежащей к расе «нелюдей». Населяющие город-государство Аттилан, они скрывают свое существование от людей и всячески борются за выживание.