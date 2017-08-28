Сверхлюди, 2017

- О том, что Marvel собирается экранизировать историю о Сверхлюдях стало известно еще в 2011 году

- Так как Сверхлюди были не особо известны, информация о них намеренно внедрялась в третьем сезоне «Агенты «Щ.И.Т.»»

- В основе сюжета – серия №45 комиксов «Фантастическая четверка» 1965 года

- Сверхлюди появились в результате экспериментов расы Крии – они хотели создать солдат-мутантов для войны со Скруллами

- Первые два эпизода покажут в кинотеатрах IMAX по всему миру, а после сериал будет транслироваться по каналу АВС. Это единственная подобная практика Marvel

- «Сверхлюди» станет третьим сериалом, выпущенным ABC для Кинематической Вселенной Marvel

- Черный Гром будет общаться с помощью языка жестов – так, по мнению создателей, он станет более загадочным и сможет обратиться к глухонемым зрителям. Идея, чтобы герой общался с помощью телепатии, была отклонена

- По слухам, Винь Дизель мог сыграть Черного Грома

- Коди Раннелс мог сыграть Черного Грома

- Во второй раз Иван Реон выступает в роли супергероя на экране. Его первая подобная роль была в британской драме «Плохие» (2009-2013)

- Энсон Маунт и Серинда Свон играли вместе в сериале «Тайны Смолвиля» (2001)

- Серинда Свон одна из немногих актеров, которая сыграла и в проектах Marvel, и в DC («Тайны Смолвиля»)