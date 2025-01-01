Меню
О персоне
Фильмография
Всеволод Цурило
Vsevolod Tsurilo
Всеволод Цурило
Всеволод Цурило
Vsevolod Tsurilo
Дата рождения
24 февраля 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Великий Новгород, Россия
Популярные фильмы
6.8
Молох
(1999)
6.0
Моя фамилия Шилов
(2013)
0.0
Стряпуха-2. Конфетная леди
(2023)
Фильмография Всеволод Цурило
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Год
Все
2025
2023
2013
2005
1999
Все
6
Фильмы
3
Сериалы
3
Актер
6
Ганди молчал по субботам
Gandi molchal po subbotam
комедия, драма
2025, Россия
Стряпуха-2. Конфетная леди
детектив, мелодрама
2023, Россия
6
Моя фамилия Шилов
Moya familiya Shilov
криминал
2013, Россия
Большая прогулка
драма, комедия, приключения
2005, Россия
Ментовские войны
драма, боевик, криминал
2005, Россия
6.8
Молох
Moloch
драма
1999, Россия / Германия / Франция / Япония / Италия
158 800 000 миллионов просмотров за месяц и это только начало: «Кей-поп-охотницы на демонов» ворвались в топ-5 Netflix, но за что?
«Невский» был драмой, «Шеф» — тяжелым, а тут просто ржач: сериал «Копы» покажет, какими могут быть менты без надрыва
«Редчайший случай в наше время»: сериал «Правительство» — 38 эпизодов без насилия, 100 % рекомендаций и рейтинг 5 из 5
ИИ посмотрел советскую анимацию для детей 0+ и чуть не сошел с ума: 3 мульта, которые совсем не то, чем кажутся («Ежик в тумане» — лишь №3)
У Диппера в «Гравити Фолз» есть еще одна сестра — ее показывали в мульте много раз, но зрители так и не поняли
Не только «Гладиатором» единым: топ-5 фильмов о Древнем Риме, которые смотрятся на одном дыхании
Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно
Родился без ног, ходит на руках: инопланетянина в культовом фильме Спилберга сыграл мальчик-инвалид — и вот как он выглядит сейчас (фото)
Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь
Будто Найт Шьямалан в свои лучшие годы: 5 малоизвестных азиатских фильмов с шокирующим финалом, от которого отвисает челюсть
Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем
