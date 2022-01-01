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Приговор
Приговор, 2003: актеры и роли
The Statement
Приговор
2003 / Канада / Франция / Великобритания
6.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Приговор, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Норман Джуисон
Norman Jewison
В ролях
Майкл Кейн
Michael Caine
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Джереми Нортэм
Jeremy Northam
Алан Бейтс
Alan Bates
Шарлотта Рэмплинг
Charlotte Rampling
Джон Невилл
John Neville, 3rd Baron Latimer
Уильям Хатт
William Hutt
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