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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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О персоне
Фильмография
Ленка Власакова
Lenka Vlasáková
Киноафиша
Персоны
Ленка Власакова
Ленка Власакова
Lenka Vlasáková
Дата рождения
27 апреля 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Прага, Чехия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.5
В неведении
(2019)
7.2
Лабиринт
(2015)
7.2
Леа
(1996)
Фильмография Ленка Власакова
6 грамм
6 gramu
комедия
2026, Чехия
Смотреть трейлер
6.8
Непобедимые
Neporazitelní
драма
2025, Чехия
Смотреть трейлер
4.4
Мать в бегах
Matka v trapu
комедия, драма
2024, Чехия
3.3
Кровавый Йоханн
Krvavý Johann
ужасы, фэнтези, комедия
2024, Чехия
6.7
Профессор
криминал
2023, Чехия
5.1
The Art of Passion
Kurz manzelské touhy
комедия, драма
2021, Чехия
6.3
Куличики
Bábovky
комедия, драма, мелодрама
2020, Чехия
7.5
В неведении
драма, триллер, мини-сериал
2019, Чехия
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