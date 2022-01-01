Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Роза Кавасаки Роза Кавасаки
Киноафиша Фильмы Роза Кавасаки Роза Кавасаки, 2009: актеры и роли
Kawasakiho ruze Роза Кавасаки 2009 / Чехия
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Роза Кавасаки, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ян Гржебейк Jan Hřebejk
В ролях
Ленка Власакова Милан Микулчик Milan Mikulčík Мартин Губа Даниэла Коларова Антонин Кратохвил Antonín Kratochvíl Анна Симонова Anna Šimonová Петра Гржебичкова Петра Гржебичкова Petra Hřebíčková
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Related video
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Приложение киноафиши