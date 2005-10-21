Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Продавщица
6.5
Киноафиша Фильмы Продавщица
6.5

Продавщица

, 2005
Shopgirl
США / драма, мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Продавщица
6.5

О фильме

Каждая продавщица в душе Золушка. Так хочется не продавать красивые вещи, а покупать их. Однажды у юной Мирабеллы, продавщицы в огромном магазине, появляется шанс узнать другую жизнь: за ней начинает ухаживать состоятельный Рэй. Однако в ее жизни есть еще и очень симпатичный, но бестолковый Джереми...

В ролях

Стив Мартин
Стив Мартин
Ray Porter
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Mirabelle
Джейсон Шварцман
Джейсон Шварцман
Jeremy
Сэм Боттомс
Сэм Боттомс
Dan Buttersfield
Шон Кристиан
Фрэнсис Конрой
Фрэнсис Конрой
Catherine Buttersfield
Джина Доктор
Del Rey
Шэйн Эделман
Энн Мари Хауард
Джошуа Снайдер
Бриджит Уилсон
Бриджит Уилсон
Lisa Cramer
Ребекка Пиджон
Christie Richards
Режиссер Ананд Такер
Сценарист Стив Мартин
Композитор Баррингтон Фелунг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 7 сентября 2007
Премьера в мире 21 октября 2005
Дата выхода
24 ноября 2005 Россия Централ Партнершип 16+
24 ноября 2005 Беларусь
26 апреля 2006 Венгрия 12
24 ноября 2005 Казахстан
5 мая 2006 Мексика
21 октября 2005 США
24 ноября 2005 Украина

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
MPAA R
Бюджет $10 200 000
Сборы в мире $11 675 161
Производство Touchstone Pictures, Hyde Park Entertainment, Brass Hat Films Slate 1 Shopgirl
Другие названия
Shopgirl, Az eladólány, Chica de mostrador, Garota da Vitrine, Koritsi gia dyo, Ena, Le rayon des gants, Meitene no veikala, Müüjatüdruk, Shopgirl - tavaratalon tyttö, Shopgirl／恋の商品価値, Troje do pary, Uma Rapariga Cheia de Sonhos, Ένα κορίτσι για δύο, Продавачката, Продавчиня, Продавщица, 灰姑娘的愛情手套, Shop Girl, 导购女郎, La chica del mostrador

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 15 декабря 2023

Цитаты

Ray Porter Когда Рэй Портер смотрит, как уходит Мирабель, он ощущает потерю. Как это возможно, думает он, скучать по женщине, которую держал на расстоянии, чтобы, когда она уйдёт, не скучать по ней. Только тогда он понимает, что желание иметь лишь часть её, а не всю целиком, ранило их обоих, и что оправдать свои поступки он не может, кроме как... ну... такова жизнь.

Отзывы о фильме

zenцд 2 апреля 2015, 12:51
втроём ходили на фильм и все дружно сошлись во мнении что фильм никудышный. не знаю как такая книга могла стать бестселлером. только наверное из-за имени автора
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Продавщица - смотреть в онлайн-кинотеатре

Продавщица

Похожие фильмы онлайн

Королевство полной луны
 
Мейнстрим
 
Замерзшая из Майами
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Продавщица

Поворот судьбы
Поворот судьбы комедия, драма
1994, США
6.0
Дом вверх дном
Дом вверх дном комедия
2003, США
6.0
Секрет Джо Гулда
Секрет Джо Гулда драма
2000, США
6.0
Домохозяйка
Домохозяйка мелодрама, комедия
1992, США
6.0
Конфуций
Конфуций драма, биография, исторический
2009, Китай
6.0
Роза Кавасаки
Роза Кавасаки драма
2009, Чехия
7.0
Призрачный удар
Призрачный удар биография, драма
2008, Канада / США
5.0
Новокаин
Новокаин криминал, триллер, комедия, драма
2001, США
6.0
Роксана
Роксана комедия, мелодрама
1987, США
6.0
Как выйти замуж за 3 дня
Как выйти замуж за 3 дня комедия, мелодрама
2010, США / Ирландия
6.0
Простые сложности
Простые сложности мелодрама, комедия
2009, США
7.0
Приезжие
Приезжие комедия
1999, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Бумажки и звонки оператору отменяются с 1 августа? Как изменятся новые правила передачи показаний воды
Бабушка положила 1000 рублей на сберкнижку в 1990 году: внучка пришла в банк за деньгами 30 лет спустя и чуть не расплакалась
Этот майонезный маринад спасет даже жесткую свинину из «Светофора»: шашлык получится сочным
Нашла идеальный сериал по Агате Кристи со звездой «Игры престолов»: всего 3 серии и рейтинг 7,3 — посмотрела на одном дыхании
Майкл и Миранда Пристли глотают пыль: детский мультфильм собрал $1,022 млрд и стал главным кассовым хитом 2026 года
«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)
«Берегись автомобиля» превратили в сериал от Kion, и даже фанаты Рязанова поставили «класс»: «Трибунцев – идеальный Деточкин»
«Не верилось, что будет такая разгадка»: эта серия «Первого отдела» получила самый высокий рейтинг (и она в 1 сезоне)
Нолан впервые оплошал? «Одиссею» хвалят все подряд — но зрители уверяют: за идеальными 97% на RT скрывается совсем другая картина
В Китае от этого фильма СССР все без ума — даже ремейк сняли, собравший 400 млн зрителей: россиянам их сериал тоже зашел
«Шляпу сними! Кепочку надень вот»: угадаете советскую классику по кадрам героев в модной кепке? (сложный тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше