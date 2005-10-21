Каждая продавщица в душе Золушка. Так хочется не продавать красивые вещи, а покупать их. Однажды у юной Мирабеллы, продавщицы в огромном магазине, появляется шанс узнать другую жизнь: за ней начинает ухаживать состоятельный Рэй. Однако в ее жизни есть еще и очень симпатичный, но бестолковый Джереми...
ПроизводствоTouchstone Pictures, Hyde Park Entertainment, Brass Hat Films Slate 1 Shopgirl
Другие названия
Shopgirl, Az eladólány, Chica de mostrador, Garota da Vitrine, Koritsi gia dyo, Ena, Le rayon des gants, Meitene no veikala, Müüjatüdruk, Shopgirl - tavaratalon tyttö, Shopgirl／恋の商品価値, Troje do pary, Uma Rapariga Cheia de Sonhos, Ένα κορίτσι για δύο, Продавачката, Продавчиня, Продавщица, 灰姑娘的愛情手套, Shop Girl, 导购女郎, La chica del mostrador
Ray PorterКогда Рэй Портер смотрит, как уходит Мирабель, он ощущает потерю. Как это возможно, думает он, скучать по женщине, которую держал на расстоянии, чтобы, когда она уйдёт, не скучать по ней. Только тогда он понимает, что желание иметь лишь часть её, а не всю целиком, ранило их обоих, и что оправдать свои поступки он не может, кроме как... ну... такова жизнь.
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