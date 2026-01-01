Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Милан Микулчик
Milan Mikulčík
Киноафиша
Персоны
Милан Микулчик
Милан Микулчик
Milan Mikulčík
Дата рождения
10 июня 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.9
Nepela
(2025)
7.8
Poberta
(2026)
7.3
Затопек
(2021)
Фильмография Милан Микулчик
7.8
Poberta
Poberta
комедия
2026, Чехия
5.4
Только красивые вещи, на которые приятно смотреть
Only Beautiful Things to Look At
драма
2026, Словакия / Чехия / Венгрия
7.9
Nepela
Nepela
драма
2025, Словакия / Чехия
6.4
Спящий аккаунт
Spiaci ucet
драма
2024, Словакия
5.3
Жестокая жара
Brutal Heat
драма
2023, Чехия
5.9
Ночная сирена
Svetlonoc
драма, ужасы, детектив
2022, Чехия / Словакия
5.8
Жернова Господни
криминал, комедия, мини-сериал
2021, Чехия
7.3
Затопек
Zátopek
биография, драма, исторический
2021, Чехия / Словакия
Показать еще
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить