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Киноафиша Фильмы Удар по системе Удар по системе, 1990: актеры и роли
A Shock to the System Удар по системе 1990 / США
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Удар по системе, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ян Эглсон
В ролях
Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Элизабет МакГоверн Элизабет МакГоверн Elizabeth McGovern Питер Ригерт Питер Ригерт Peter Riegert Свузи Кёрц Свузи Кёрц Swoosie Kurtz Уилл Пэттон Уилл Пэттон Will Patton Дженни Райт Jenny Wright
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