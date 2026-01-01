Оповещения от Киноафиши
Отец был защитником
Отец был защитником
Father Was a Fullback
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
спорт
Страна
США
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
1949
Премьера в мире
30 сентября 1949
Дата выхода
30 сентября 1949
США
Производство
Twentieth Century Fox
Другие названия
Father Was a Fullback, Las locuras de papá, Papá fue un defensa, Papai Era um Craque, Papai Foi um Craque, Tata a fost jucător de fotbal american
Режиссер
Джон М. Стал
В ролях
Фред МакМюррэй
Морин О’Хара
Бетти Линн
Руди Вэлли
Натали Вуд
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Отец был защитником
5.4
История Роуз Боул
(1952)
6.6
Не надо грустных песен для меня
(1950)
5.9
Скудда-у! Скудда-эй!
(1948)
7.3
Вечное завтра
(1946)
6.1
За любовь или за деньги
(1963)
6.5
Боинг-Боинг
(1965)
6.5
Моложе себя и не почувствуешь
(1951)
6.1
Рекомендательное письмо
(1937)
6.2
Дыра в голове
(1959)
5.8
Шампанский вальс
(1937)
Цитаты
Mr. Jessup
Единственная проблема с этой пьесой — в том, что её нужно пройти семь раз. Проходы небольшие, но их семь.
