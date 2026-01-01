Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Отец был защитником
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
Отец был защитником

Father Was a Fullback 18+
Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1949
Премьера в мире 30 сентября 1949
Дата выхода
30 сентября 1949 США
Производство Twentieth Century Fox
Другие названия
Father Was a Fullback, Las locuras de papá, Papá fue un defensa, Papai Era um Craque, Papai Foi um Craque, Tata a fost jucător de fotbal american
Режиссер
Джон М. Стал
В ролях
Фред МакМюррэй
Фред МакМюррэй
Морин О’Хара
Морин О’Хара
Бетти Линн
Руди Вэлли
Натали Вуд
Натали Вуд
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Отец был защитником
История Роуз Боул 5.4
История Роуз Боул (1952)
Не надо грустных песен для меня 6.6
Не надо грустных песен для меня (1950)
Скудда-у! Скудда-эй! 5.9
Скудда-у! Скудда-эй! (1948)
Вечное завтра 7.3
Вечное завтра (1946)
За любовь или за деньги 6.1
За любовь или за деньги (1963)
Боинг-Боинг 6.5
Боинг-Боинг (1965)
Моложе себя и не почувствуешь 6.5
Моложе себя и не почувствуешь (1951)
Рекомендательное письмо 6.1
Рекомендательное письмо (1937)
Дыра в голове 6.2
Дыра в голове (1959)
5.8
Шампанский вальс (1937)

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
