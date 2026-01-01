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Постер фильма Вечное завтра
7.3
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7.3

Вечное завтра

, 1946
Tomorrow Is Forever
США / драма, нуар / 18+
Постер фильма Вечное завтра
7.3

В ролях

Орсон Уэллс
Орсон Уэллс
Erik Kessler
Джордж Брент
Lawrence Hamilton
Люсиль Уотсон
Aunt Jessica Hamilton
Ричард Лонг
Drew Hamilton
Натали Вуд
Натали Вуд
Margaret Ludwig
Джон Венграф
Dr. Ludwig
Сонни Хоу
Brian Hamilton
Йен Вульф
Norton
Клодетт Кольбер
Elizabeth Hamilton
Джойс МакКензи
Cherry Davis
Режиссер Ирвинг Пичел
Сценарист Гвен Бристоу, Ленор Дж. Коффи
Композитор Макс Стайнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1946
Премьера в мире 20 февраля 1946
Дата выхода
20 февраля 1946 США
Бюджет $1 300 000
Производство International Pictures (I)
Другие названия
Tomorrow Is Forever, Demain viendra toujours, Mañana es vivir, Morgen ist die Ewigkeit, A holnapért élni kell, Amanhã Viveremos, Beni Nasıl Unuttun?, Conta solo l'avvenire, Der Mann, der leben mußte, Geliebt bis in die Ewigkeit, Het verleden herleeft, I morgen - og for evigt, I morgen og for alltid, I morgon och för alltid, Mâine este pentru eternitate, Mañana es para siempre, Na zawsze, O Amanhã é Eterno, Ponemeni mitera, Rakasta huomenna ja ikuisesti, Senka proslosti, Ülehomme on igavesti, Vivre pour demain, Вечное завтра, 離愁

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb

Цитаты

Elizabeth Hamilton Не хочешь ли ты сказать мне правду?
John Andrew MacDonald Это и есть правда. Если хочешь перестать жить настоящим, можешь заглянуть в прошлое, но назад ты никогда не вернёшь то, что потерял. Ты теряешь только то, что имеешь.

Отзывы о фильме

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