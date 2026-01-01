Оповещения от Киноафиши
Фильмы
История Роуз Боул
История Роуз Боул
The Rose Bowl Story
18+
Напомним о выходе в прокат
спорт
комедия
мелодрама
драма
Страна
США
Продолжительность
1 час 13 минут
Год выпуска
1952
Премьера в мире
24 августа 1952
Дата выхода
24 августа 1952
США
Производство
Monogram Pictures
Другие названия
The Rose Bowl Story, A História de Rose Bowl, El atleta invencible, El ídolo de las masas
Режиссер
Уильям Бодайн
В ролях
Маршалл Томпсон
Вера Майлз
Ричард Роберт
Натали Вуд
Кейт Ларсен
Все актеры и съемочная группа
