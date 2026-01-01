Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма История Роуз Боул
Постер фильма История Роуз Боул
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 5.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы История Роуз Боул

История Роуз Боул

The Rose Bowl Story 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1952
Премьера в мире 24 августа 1952
Дата выхода
24 августа 1952 США
Производство Monogram Pictures
Другие названия
The Rose Bowl Story, A História de Rose Bowl, El atleta invencible, El ídolo de las masas
Режиссер
Уильям Бодайн
В ролях
Маршалл Томпсон
Вера Майлз
Ричард Роберт
Натали Вуд
Натали Вуд
Кейт Ларсен
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на История Роуз Боул
Отец был защитником 6.4
Отец был защитником (1949)
Голубая вуаль 7.1
Голубая вуаль (1951)
Не надо грустных песен для меня 6.6
Не надо грустных песен для меня (1950)
Очень личное 6.7
Очень личное (1950)
Девушка, которую он оставил позади 5.2
Девушка, которую он оставил позади (1956)
Крик в ночи 6.1
Крик в ночи (1956)
Горящие холмы 5.9
Горящие холмы (1956)
Одно желание 6.1
Одно желание (1955)
Только для тебя 6.1
Только для тебя (1952)
Всю ночь напролет 5.5
Всю ночь напролет (1981)
Скудда-у! Скудда-эй! 5.9
Скудда-у! Скудда-эй! (1948)
Вестсайдская история 7.6
Вестсайдская история (1961)

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 15 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше