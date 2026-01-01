Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Моложе себя и не почувствуешь
Постер фильма Моложе себя и не почувствуешь
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Моложе себя и не почувствуешь

Моложе себя и не почувствуешь

As Young as You Feel 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Шестидесятипятилетний Джон Ходжс должен уйти на пенсию и придумывает сложный план, как ему избежать вынужденной отставки.
Страна США
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1951
Премьера в мире 15 июня 1951
Дата выхода
15 июня 1951 США
Производство Twentieth Century Fox
Другие названия
As Young as You Feel, Nunca es tarde, Alter schützt vor Torheit nicht, Cât de tânăr te simţi, El gran impostor, Evig lögnare, Ikuinen valehtelija, L'affascinante bugiardo, Plats för skratt, Presidenten kommer, Rendez-moi ma femme, Sempre Jovem, Te oud, m'n beste, The Great American Hoax, Trop vieux mon vieux, Will You Love Me in December?, Zo jong als je je voelt, Моложе себя и не почувствуешь, 素晴らしき哉、定年!, 自我感覺年輕
Режиссер
Хэрмон Джонс
В ролях
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Расс Тэмблин
Расс Тэмблин
Монти Вулли
Телма Риттер
Джин Питерс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Frank Erickson [Пытается убедить Галлахера, что их гость — подделка] Вам просто нужно посмотреть на его фотографию в деле, сэр.
Horace Gallagher Неважно дело. Давайте проясним. Вы говорите, что весь мир считает, что человек, который вчера проверял наш завод, — президент Consolidated Motors, так?
Frank Erickson Да, сэр. Потом он выступил в Торговой палате.
Horace Gallagher Мистер Маккинли думает, что он президент Consolidated Motors, газеты так думают, Торговая палата так думает, а вы — нет. Вы считаете, что он жалкий типограф нашего ручного отдела печати.
Frank Erickson Мне жаль, если вы отказываетесь мне верить, мистер Галлахер.
Horace Gallagher [саркастично] О, не глупи, Эриксон. Конечно, я тебе верю. И, кстати, меня зовут не Галлахер. Я Гарри Трумэн, президент Соединённых Штатов. А ты не Эриксон. Ты — малыш принц Чарли, сыночек принцессы Елизаветы, помнишь?
