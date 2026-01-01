Frank Erickson
[Пытается убедить Галлахера, что их гость — подделка]
Вам просто нужно посмотреть на его фотографию в деле, сэр.
Horace Gallagher
Неважно дело. Давайте проясним. Вы говорите, что весь мир считает, что человек, который вчера проверял наш завод, — президент Consolidated Motors, так?
Frank Erickson
Да, сэр. Потом он выступил в Торговой палате.
Horace Gallagher
Мистер Маккинли думает, что он президент Consolidated Motors, газеты так думают, Торговая палата так думает, а вы — нет. Вы считаете, что он жалкий типограф нашего ручного отдела печати.
Frank Erickson
Мне жаль, если вы отказываетесь мне верить, мистер Галлахер.
Horace Gallagher
[саркастично]
О, не глупи, Эриксон. Конечно, я тебе верю. И, кстати, меня зовут не Галлахер. Я Гарри Трумэн, президент Соединённых Штатов. А ты не Эриксон. Ты — малыш принц Чарли, сыночек принцессы Елизаветы, помнишь?