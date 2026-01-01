Frank Erickson [Пытается убедить Галлахера, что их гость — подделка] Вам просто нужно посмотреть на его фотографию в деле, сэр.

Horace Gallagher Неважно дело. Давайте проясним. Вы говорите, что весь мир считает, что человек, который вчера проверял наш завод, — президент Consolidated Motors, так?

Frank Erickson Да, сэр. Потом он выступил в Торговой палате.

Horace Gallagher Мистер Маккинли думает, что он президент Consolidated Motors, газеты так думают, Торговая палата так думает, а вы — нет. Вы считаете, что он жалкий типограф нашего ручного отдела печати.

Frank Erickson Мне жаль, если вы отказываетесь мне верить, мистер Галлахер.