Другие названия

A Hole in the Head, Un hombre sin suerte, Eine Nummer zu groß, Un trou dans la tête, All My Tomorrows, Det tossede hotel, Dziura w głowie, Hole in the Head, Läpiä päässä, Livet är härligt, Mia trypa sto kefali, Miami Macerası, Milionari d'il·lusions, Millonario de ilusiones, Mit 40 noch ein Sorgenkind, O gaură în cap, Os Viúvos Também Sonham, Púp a háton, Tristezas não Pagam Dívidas, Un uomo da vendere, Дыра в голове, 波も涙も暖かい

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