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Постер фильма Дыра в голове
6.2
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6.2

Дыра в голове

, 1959
A Hole in the Head
США / комедия / 18+
Постер фильма Дыра в голове
6.2

О фильме

Вдовец Тони живёт со своим сыном в собственном отеле, который вот-вот будет у него отобран за долги. Уже в который раз Тони строит грандиозные планы, разоряется, и, кажется, снова ему придётся занимать деньги у старшего брата.

В ролях

Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Tony Manetta
Эдвард Дж. Робинсон
Эдвард Дж. Робинсон
Mario Manetta
Элинор Паркер
Eloise Rogers
Кэролин Джонс
Shirl
Кинен Уинн
Jerry Marks
Телма Риттер
Sophie Manetta
Джои Лэнсинг
Dorine
Конни Сойер
Miss Wexler
Джеймс Комак
Julius Manetta
Даб Тэйлор
Fred
Режиссер Фрэнк Капра
Сценарист Арнольд Шульман
Композитор Нельсон Риддл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 15 сентября 1959
Дата выхода
1 января 1960 Австрия 12
1 января 1960 Аргентина
9 февраля 1960 Германия
28 декабря 1959 Испания
15 сентября 1959 США
22 января 1960 Финляндия
1 октября 1959 Швеция
Бюджет $1 890 000
Сборы в мире $2 915
Производство SinCap Productions
Другие названия
A Hole in the Head, Un hombre sin suerte, Eine Nummer zu groß, Un trou dans la tête, All My Tomorrows, Det tossede hotel, Dziura w głowie, Hole in the Head, Läpiä päässä, Livet är härligt, Mia trypa sto kefali, Miami Macerası, Milionari d'il·lusions, Millonario de ilusiones, Mit 40 noch ein Sorgenkind, O gaură în cap, Os Viúvos Também Sonham, Púp a háton, Tristezas não Pagam Dívidas, Un uomo da vendere, Дыра в голове, 波も涙も暖かい

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Tony Manetta [закадровый голос] Вот там мой отель — "Сад Эдема". Но, как у старого Адама, моя слабость — Евы. Моя нынешняя Ева — просто бомба. Она бы заставила даже змея съесть яблоко.

Отзывы о фильме

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