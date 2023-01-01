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Отец был защитником Отец был защитником
Киноафиша Фильмы Отец был защитником Отец был защитником, 1949: актеры и роли
Father Was a Fullback Отец был защитником 1949 / США
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отец был защитником, 1949: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон М. Стал John M. Stahl
В ролях
Фред МакМюррэй Фред МакМюррэй Fred MacMurray Морин О’Хара Морин О’Хара Maureen O'Hara Бетти Линн Betty Lynn Руди Вэлли Rudy Vallée Натали Вуд Натали Вуд Natalie Wood Телма Риттер Thelma Ritter
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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