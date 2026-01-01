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Постер фильма Скудда-у! Скудда-эй!
5.9
Киноафиша Фильмы Скудда-у! Скудда-эй!
5.9

Скудда-у! Скудда-эй!

, 1948
Scudda Hoo! Scudda Hay!
США / комедия, мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Скудда-у! Скудда-эй!
5.9

О фильме

Два сводных брата живут на ферме со своей матерью. Один из них устраивается на работу на соседнюю ферму, к человеку, в дочь которого он влюблен. Его ревнивый сводный брат пытается помешать его счастью. Отец девушки намерен выдать за него замуж дочь за услугу, оказанную ему в его делах.

В ролях

Лон МакКаллистер
Daniel 'Snug' Dominy
Уолтер Бреннан
Tony Maule
Энн Ревер
Judith Dominy
Натали Вуд
Натали Вуд
Eufraznee 'Bean' McGill
Роберт Карнс
Stretch Dominy
Генри Халл
Milt Dominy
Том Талли
Robert 'Roarer' McGill
Гай Бич
Elmer
Кен Кристи
Дж. Пэт Коллинз
Эдвард Гарган
Херберт Хейвуд
Режиссер Ф. Хью Херберт
Сценарист Ф. Хью Херберт, George Agnew Chamberlain
Композитор Сирил Дж. Мокридж
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 10 марта 1948
Дата выхода
10 марта 1948 США
Производство 20th Century Fox
Другие названия
Scudda Hoo! Scudda Hay!, Tormentas de odio, Summer Lightning, Bagarre pour une blonde, Twist om een blonde, Aşk yarışı, Encanto da Mocidade, No, dešinėn! No, kairėn!, Skudda-u! Skudda-ey!, Tjo, vad vi har livat!, Torrentes de Ódio, Скудда-у! Скудда-эй!, 嵐の園

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Daniel 'Snug' Dominy [садится за стол] Извини, опоздал.
Judith Dominy Выведите эту собаку отсюда!
Daniel 'Snug' Dominy О, оставь его в покое. Он никого не навредит.
Judith Dominy Уберите эту собаку из моего дома!
Milt Dominy Ваш дом? Ваш дом! Оставьте собаку здесь!
Judith Dominy Я сказал, что хочу, чтобы собака вышла из дома.
Milt Dominy Собака остаётся. Ты меня слышишь?
Daniel 'Snug' Dominy Да, сэр. Я вас слышал. Ложись, Раф. Черт побери, как же я голоден! Эй, где мои горячие блины?
Judith Dominy Опоздал. Это ферма, а не отель.
Milt Dominy Приготовь мальчику завтрак.
Judith Dominy Пусть сам себе это приготовит.
Milt Dominy Женщина, мне до смерти надоело твоё ворчание.
Judith Dominy [крича на него] Я больше не собираюсь тратить ни минуты своей жизни на это.
Milt Dominy Раз уж в жизни наступил момент — замолчи и послушай меня. Девять лет назад умерла моя Марти. Вы были за то, чтобы мы держались за руки и завели дом. Ты и твой мальчик Стретч здесь, вместе со мной и Снагом. Ни одна копченая ветчина не была такой вкусной до того момента, как ты заставил меня выйти за тебя замуж.
Stretch Dominy [Никто не приставлял к твоим рёбрам пистолет] Никто не приставлял к твоим рёбрам пистолет.
Milt Dominy Но от той самой минуты до сегодняшнего дня твой болтливый язык не перестаёт вертеться, как хвост старой коровы. Не из–за того, что ты женщина, держит меня от того, чтобы избить тебя, а из–за мысли о том, как сильно ты и этот ничтожный сын твой хотели бы посадить меня в тюрьму. Скажу, что сделаю с тобой: я заканчиваю.
Milt Dominy [он встает] Я ухожу. Я держался здесь, пока Снаг был маленьким и нуждался в уходе — даже такого, как ты ему уделял. Но тот день прошёл — и я ухожу вместе с ним. Мне никогда не следовало бросать море, и прямо сейчас я снова отправляюсь к морю.
Judith Dominy Ты не посмеешь.
Judith Dominy [она встает] Ты боишься. Годы, проведённые вдали от моря, сделали тебя слабой. Как муха, утопленная в мёде, ты останешься здесь до самой смерти.
Milt Dominy Я покажу тебе, какой я мягкий. Я покажу тебе, как застрял.
Milt Dominy [он берет шляпу и пальто из шкафа] Ты смотришь на меня. Прямо сейчас выйду за эту дверь — и не вернусь.
Daniel 'Snug' Dominy [он exits] Attaboy, Pa!
Judith Dominy [он бежит к отцу] Я сделал это! Я выгнал его. Выгнал его добренько — и этого сопляка вместе с ним.

Отзывы о фильме

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