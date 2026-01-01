Daniel 'Snug' Dominy [садится за стол] Извини, опоздал.

Judith Dominy Выведите эту собаку отсюда!

Daniel 'Snug' Dominy О, оставь его в покое. Он никого не навредит.

Judith Dominy Уберите эту собаку из моего дома!

Milt Dominy Ваш дом? Ваш дом! Оставьте собаку здесь!

Judith Dominy Я сказал, что хочу, чтобы собака вышла из дома.

Milt Dominy Собака остаётся. Ты меня слышишь?

Daniel 'Snug' Dominy Да, сэр. Я вас слышал. Ложись, Раф. Черт побери, как же я голоден! Эй, где мои горячие блины?

Judith Dominy Опоздал. Это ферма, а не отель.

Milt Dominy Приготовь мальчику завтрак.

Judith Dominy Пусть сам себе это приготовит.

Milt Dominy Женщина, мне до смерти надоело твоё ворчание.

Judith Dominy [крича на него] Я больше не собираюсь тратить ни минуты своей жизни на это.

Milt Dominy Раз уж в жизни наступил момент — замолчи и послушай меня. Девять лет назад умерла моя Марти. Вы были за то, чтобы мы держались за руки и завели дом. Ты и твой мальчик Стретч здесь, вместе со мной и Снагом. Ни одна копченая ветчина не была такой вкусной до того момента, как ты заставил меня выйти за тебя замуж.

Stretch Dominy [Никто не приставлял к твоим рёбрам пистолет] Никто не приставлял к твоим рёбрам пистолет.

Milt Dominy Но от той самой минуты до сегодняшнего дня твой болтливый язык не перестаёт вертеться, как хвост старой коровы. Не из–за того, что ты женщина, держит меня от того, чтобы избить тебя, а из–за мысли о том, как сильно ты и этот ничтожный сын твой хотели бы посадить меня в тюрьму. Скажу, что сделаю с тобой: я заканчиваю.

Milt Dominy [он встает] Я ухожу. Я держался здесь, пока Снаг был маленьким и нуждался в уходе — даже такого, как ты ему уделял. Но тот день прошёл — и я ухожу вместе с ним. Мне никогда не следовало бросать море, и прямо сейчас я снова отправляюсь к морю.

Judith Dominy Ты не посмеешь.

Judith Dominy [она встает] Ты боишься. Годы, проведённые вдали от моря, сделали тебя слабой. Как муха, утопленная в мёде, ты останешься здесь до самой смерти.

Milt Dominy Я покажу тебе, какой я мягкий. Я покажу тебе, как застрял.

Milt Dominy [он берет шляпу и пальто из шкафа] Ты смотришь на меня. Прямо сейчас выйду за эту дверь — и не вернусь.

Daniel 'Snug' Dominy [он exits] Attaboy, Pa!