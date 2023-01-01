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Детектив Детектив
Киноафиша Фильмы Детектив Детектив, 1968: актеры и роли
The Detective Детектив 1968 / США
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Детектив, 1968: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гордон Дуглас
В ролях
Фрэнк Синатра Фрэнк Синатра Frank Sinatra Ли Ремик Ли Ремик Lee Remick Ральф Микер Ralph Meeker Хорас МакМахон Horace McMahon Ллойд Бокнер Джек Клагмен Jack Klugman
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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