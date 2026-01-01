5.9
Обнаженный беглец
Обнаженный беглец

, 1967
The Naked Runner
Великобритания / драма, триллер / 18+
О фильме

Рудольф Фрэнзел бежит из тюрьмы и собирается продать Москве государственную тайну. Британская разведка должна отыскать и уничтожить беглеца. Но надо скрыть свою причастность к делу, и руководство настаивает, чтобы исполнителем было лицо нейтральное. Выбор падает на бывшего военного Сэма Лэйкера…

В ролях

Фрэнк Синатра
Питер Вон
Деррен Несбитт
Надя Грей
Тоби Робинс
Ингер Стрэттон
Режиссер Сидни Дж. Фьюри
Сценарист Френсис Клиффорд, Стенли Манн
Композитор Хэрри Сакмэн
Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1967
Премьера в мире 19 июля 1967
19 октября 1967 Германия
27 июля 1967 Нидерланды
19 июля 1967 США
11 сентября 1967 Швеция
Производство Artanis Productions, Sinatra Enterprises
Другие названия
The Naked Runner, Alergătorul nud, Atrapado, Chantage au meurtre, Colpo su colpo, De utpressaren, Der Mann am Draht, Firari, Golpe Sobre Golpe, Hadaka no ran'nâ, Halálos hajsza, Kiristäjät, Me convertí en espía, O Serviço Secreto em Ação, Pos egina kataskopos, Spionfælden, Spring för livet!, Обнажённый беглец, 裸のランナー

5.9
5.9 IMDb

