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Постер фильма Джонни Кончо
5.9
Киноафиша Фильмы Джонни Кончо
5.9

Джонни Кончо

, 1956
Johnny Concho
США / вестерн / 18+
Постер фильма Джонни Кончо
5.9

В ролях

Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Johnny Collins
Кинен Уинн
Barney Clark
Уильям Конрад
Tallman - Gunman
Филлис Кирк
Mary Dark
Уоллес Форд
Albert Dark
Дороти Адамс
Sarah Dark
Кристофер Дарк
Walker
Хауард Петри
Joe Helguson - Blacksmith
Гарри Бартелл
Sam Green
Дэн Рисс
Judge Earl Tyler
Режиссер Дон МакГуайр
Сценарист Дэвид П. Хармон, Дон МакГуайр
Композитор Нельсон Риддл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1956
Премьера в мире 1 июля 1956
Дата выхода
1 июля 1956 США
Производство Kent Productions
Другие названия
Johnny Concho, A Serpente do Oeste, Johnny Concho - Der Bruder des Banditen, Johnny, el cobarde, Redenção de um Covarde, Sahte Kahraman, Väärinpeluri, ジョニー・コンチョ

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb

Цитаты

Sheriff Henderson Я тебя и ждал, Джонни.
Johnny Concho Они хотят меня убить.
Sheriff Henderson Знаю.
Johnny Concho Они забрали седло и лошадь. Всё, что у меня было. Обчистили меня до нитки.
Sheriff Henderson Ты уже решил, что будешь делать?
Johnny Concho Ты, похоже, не понимаешь — они забрали у меня всё.
Sheriff Henderson Ты искал кого-то, чтобы сделал твою работу. Они искали своё.
Johnny Concho В этом городе должен быть кто-то. Я помню, когда Рэд был жив, все говорили, какой он хороший человек. А теперь, когда он мёртв, все делают вид, будто никогда о нём и не слышали.
Sheriff Henderson Знаешь, Джонни, не часто выпадает шанс встретить человека, который убил твоего собственного брата.
Johnny Concho Что мне делать? Он профессиональный убийца. Это его дело. Я не выстою против него.
Sheriff Henderson Да, мало что осталось. Темнеет.
Johnny Concho Это всё, что ты хотел сказать?
Sheriff Henderson Честно говоря, Джонни, у тебя осталось так мало времени, что я не думаю, что стоит его тратить на разговоры.
Johnny Concho Я не смогу перехватить выстрел у стрелка. Меня убьют.
Sheriff Henderson Скорее всего.

Отзывы о фильме

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