Sheriff Henderson Я тебя и ждал, Джонни.

Johnny Concho Они хотят меня убить.

Sheriff Henderson Знаю.

Johnny Concho Они забрали седло и лошадь. Всё, что у меня было. Обчистили меня до нитки.

Sheriff Henderson Ты уже решил, что будешь делать?

Johnny Concho Ты, похоже, не понимаешь — они забрали у меня всё.

Sheriff Henderson Ты искал кого-то, чтобы сделал твою работу. Они искали своё.

Johnny Concho В этом городе должен быть кто-то. Я помню, когда Рэд был жив, все говорили, какой он хороший человек. А теперь, когда он мёртв, все делают вид, будто никогда о нём и не слышали.

Sheriff Henderson Знаешь, Джонни, не часто выпадает шанс встретить человека, который убил твоего собственного брата.

Johnny Concho Что мне делать? Он профессиональный убийца. Это его дело. Я не выстою против него.

Sheriff Henderson Да, мало что осталось. Темнеет.

Johnny Concho Это всё, что ты хотел сказать?

Sheriff Henderson Честно говоря, Джонни, у тебя осталось так мало времени, что я не думаю, что стоит его тратить на разговоры.

Johnny Concho Я не смогу перехватить выстрел у стрелка. Меня убьют.