Mrs. Schuyler
[к спящему Роуму на диване]
Мистер Роум. Мы одни?
Tony
[Роум просыпается и оглядывается]
Да. А что вы задумали?
Mrs. Schuyler
Я миссис Скулер. Хочу нанять вас.
Tony
Боюсь, не смогу. На этой неделе я завязан на одном деле. Может, на следующей.
Mrs. Schuyler
Тогда будет слишком поздно. Моя киска к тому времени уже умрёт.
Tony
[с озадаченным видом]
Ваша киска?
Mrs. Schuyler
Кто-то пытается её отравить.
Tony
А как вы узнали?
Mrs. Schuyler
По её поведению. Она нервничает, она в ужасе.
Tony
Ну, на поведение киски особо положиться нельзя.
Mrs. Schuyler
Раньше моя киска была такой солнечной и весёлой, с самой милой улыбкой.
Tony
У вас киска, которая улыбается?
Mrs. Schuyler
Нет, вот в чём дело. Сейчас она хмурая. Она знает. Я говорю — она знает.
Tony
Боюсь, я не смогу вам помочь, миссис Скулер.
Mrs. Schuyler
Но вы хотя бы могли бы познакомиться с моей киской.
Tony
Нет, нет, нет. Это невозможно. Я не могу познакомиться с вашей киской. Нет. Почему бы вам не обратиться в агентство Бернс — они специализируются на кисках, которые не улыбаются.
Mrs. Schuyler
Ах. Спасибо, мистер Роум. Спасибо.
[миссис Скулер выходит за дверь]