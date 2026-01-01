Mrs. Schuyler [к спящему Роуму на диване] Мистер Роум. Мы одни?

Tony [Роум просыпается и оглядывается] Да. А что вы задумали?

Mrs. Schuyler Я миссис Скулер. Хочу нанять вас.

Tony Боюсь, не смогу. На этой неделе я завязан на одном деле. Может, на следующей.

Mrs. Schuyler Тогда будет слишком поздно. Моя киска к тому времени уже умрёт.

Tony [с озадаченным видом] Ваша киска?

Mrs. Schuyler Кто-то пытается её отравить.

Tony А как вы узнали?

Mrs. Schuyler По её поведению. Она нервничает, она в ужасе.

Tony Ну, на поведение киски особо положиться нельзя.

Mrs. Schuyler Раньше моя киска была такой солнечной и весёлой, с самой милой улыбкой.

Tony У вас киска, которая улыбается?

Mrs. Schuyler Нет, вот в чём дело. Сейчас она хмурая. Она знает. Я говорю — она знает.

Tony Боюсь, я не смогу вам помочь, миссис Скулер.

Mrs. Schuyler Но вы хотя бы могли бы познакомиться с моей киской.

Tony Нет, нет, нет. Это невозможно. Я не могу познакомиться с вашей киской. Нет. Почему бы вам не обратиться в агентство Бернс — они специализируются на кисках, которые не улыбаются.

Mrs. Schuyler Ах. Спасибо, мистер Роум. Спасибо.