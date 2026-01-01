Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Тони Роум
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.5
Киноафиша Фильмы Тони Роум

Тони Роум

Tony Rome 18+
О фильме

Частный детектив Тони Роум — в прошлом самый крутой полицейский в Майами. Ему неведом страх, он не отступает перед трудностями и беспощаден к преступникам. Для него главное — закон и справедливость. Однажды Роум сталкивается с непростым делом — богатый бизнесмен просит его найти брошь с бриллиантами, которую его дочь потеряла при весьма странных обстоятельствах. Занимаясь поисками драгоценных камней, сыщик все больше погружается в тайны семейства и оказывается в самом эпицентре опасных событий. Но он не намерен отступать, пока не доведет дело до конца…
Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 10 ноября 1967
Дата выхода
4 января 1968 Великобритания
20 декабря 1967 Германия
9 февраля 1968 Ирландия 15
10 ноября 1967 США
18 апреля 1968 Франция
Бюджет $3 480 000
Производство Arcola Pictures
Другие названия
Tony Rome, Der Schnüffler, Hampa dorada, L'investigatore, Miami'de cinayet, Privatdetektiven Tony Rome, Shamus, Tony Rome - privatdetektiven, Tony Rome - yksityisetsivä, Tony Rome est dangereux !, Tony Rome, détective privé, Tony Rome, investiga, Tragom zlocina, Тони Рома, Тони Роум, トニー・ローム殺しの追跡
Режиссер
Гордон Дуглас
В ролях
Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Джилл Ст. Джон
Ричард Конте
Джина Роулендс
Джина Роулендс
Саймон Оукленд
Саймон Оукленд
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
Цитаты
Mrs. Schuyler [к спящему Роуму на диване] Мистер Роум. Мы одни?
Tony [Роум просыпается и оглядывается] Да. А что вы задумали?
Mrs. Schuyler Я миссис Скулер. Хочу нанять вас.
Tony Боюсь, не смогу. На этой неделе я завязан на одном деле. Может, на следующей.
Mrs. Schuyler Тогда будет слишком поздно. Моя киска к тому времени уже умрёт.
Tony [с озадаченным видом] Ваша киска?
Mrs. Schuyler Кто-то пытается её отравить.
Tony А как вы узнали?
Mrs. Schuyler По её поведению. Она нервничает, она в ужасе.
Tony Ну, на поведение киски особо положиться нельзя.
Mrs. Schuyler Раньше моя киска была такой солнечной и весёлой, с самой милой улыбкой.
Tony У вас киска, которая улыбается?
Mrs. Schuyler Нет, вот в чём дело. Сейчас она хмурая. Она знает. Я говорю — она знает.
Tony Боюсь, я не смогу вам помочь, миссис Скулер.
Mrs. Schuyler Но вы хотя бы могли бы познакомиться с моей киской.
Tony Нет, нет, нет. Это невозможно. Я не могу познакомиться с вашей киской. Нет. Почему бы вам не обратиться в агентство Бернс — они специализируются на кисках, которые не улыбаются.
Mrs. Schuyler Ах. Спасибо, мистер Роум. Спасибо.
[миссис Скулер выходит за дверь]
