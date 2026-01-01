Инженер Гвидо Квиллер разбогател на продаже бронированных стёкол для ювелирных магазинов, но тем самым разозлил страховые компании и грабителей. Во время погони за возлюбленной, которой он хотел вернуть забытую сумочку, у мопеда отказывают тормоза и он падает в фонтан. В это время едущая за ним на машине семья воров принимает Квиллера с сумкой в руках за дилетанта, укравшего сумочку. После падения Квиллера в фонтан семья воров, не найдя у него при себе документов, решает отвезти его к себе домой. Инженеру приходится притворяться, что он бедный вор, чтобы расположить к себе прекрасную воровку. Но однажды она узнаёт его настоящую профессию…