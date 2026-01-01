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Постер фильма Бархатные ручки
6.9
Киноафиша Фильмы Бархатные ручки
6.9

Бархатные ручки

, 1979
Mani di velluto
Италия / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Бархатные ручки
6.9

О фильме

Инженер Гвидо Квиллер разбогател на продаже бронированных стёкол для ювелирных магазинов, но тем самым разозлил страховые компании и грабителей. Во время погони за возлюбленной, которой он хотел вернуть забытую сумочку, у мопеда отказывают тормоза и он падает в фонтан. В это время едущая за ним на машине семья воров принимает Квиллера с сумкой в руках за дилетанта, укравшего сумочку. После падения Квиллера в фонтан семья воров, не найдя у него при себе документов, решает отвезти его к себе домой. Инженеру приходится притворяться, что он бедный вор, чтобы расположить к себе прекрасную воровку. Но однажды она узнаёт его настоящую профессию…

В ролях

Адриано Челентано
Адриано Челентано
Guido Quiller
Элеонора Джорджи
Tilli
Джон Шарп
Benny
Ольга Карлатос
Petula Quiller
Джино Сантерколе
Leo Di Giordano
Ания Пьерони
Maggie
Memo Dittongo
Momo
Giancarlo Tondinelli
Robertino
Пипо Сантонастазо
Commissario
Джанни Дзулло
Il nonno di Tilli
Режиссер Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа
Сценарист Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа
Композитор Де Лука, Нандо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 6 июня 1979
Дата выхода
8 июня 1979 Германия
20 декабря 1979 Италия
6 июня 1979 США

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство Capital Films
Другие названия
Mani di velluto, Velvet Hands, Hände wie Samt, Der Millionenfinger, Hırsız, Liebe macht Diebe, Manos de seda, Mãozinhas de Veludo, O magas kai i kleftra, Sametised käed, Бархатные ручки, Кадифените ръце, Оксамитові ручки

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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Бархатные ручки - смотреть в онлайн-кинотеатре

Бархатные ручки

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