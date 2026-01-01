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Две истории в одном фильме. Эдуардо случайно узнает, что у него приемные родители. Его настоящий отец умирает, но перед смертью он сообщает, что его матерью была «Королева Английская», не успев уточнить, что это прозвище итальянской проститутки. Но Эдуардо уже несется в столицу Англии, где правит ничего не подозревающая королева…
Вторая история является пародией на очень популярный в 70-х киножанр «джиалло». Детектив Богги решил завершить свою карьеру полицейского, взявшись за дело, в котором он должен оградить актрису Линду от посягательств на нее маньяка, который беспокоил ее телефонными звонками с угрозами.
|1 декабря 1983
|Австрия
|6
|16 декабря 1983
|Германия
|15 октября 1983
|Италия
|11 ноября 1983
|США