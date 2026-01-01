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Постер фильма Синг-Синг
5.8
Киноафиша Фильмы Синг-Синг
5.8

Синг-Синг

, 1983
Sing Sing
Италия / комедия / 18+
Постер фильма Синг-Синг
5.8

О фильме

Две истории в одном фильме. Эдуардо случайно узнает, что у него приемные родители. Его настоящий отец умирает, но перед смертью он сообщает, что его матерью была «Королева Английская», не успев уточнить, что это прозвище итальянской проститутки. Но Эдуардо уже несется в столицу Англии, где правит ничего не подозревающая королева…

Вторая история является пародией на очень популярный в 70-х киножанр «джиалло». Детектив Богги решил завершить свою карьеру полицейского, взявшись за дело, в котором он должен оградить актрису Линду от посягательств на нее маньяка, который беспокоил ее телефонными звонками с угрозами.

В ролях

Адриано Челентано
Адриано Челентано
Tenente Alfredo Boghi (second story)
Дезире Носбуш
The Terrorist (first story)
Анджела Гудвин
Lady Marian (first story)
Энрико Монтезано
Edoardo Mastronardi (first story)
Франко Джакобини
Baron Orfeo della Torre (first story)
Марина Сума
Linda (second story)
Джанни Мина
Self (first story)
Уго Болонья
The Producer
Пьетро Де Сильва
Glauco Coccia (second story)
Ландо Фьорини
Italo Mastronardi (first story)
Режиссер Серджио Корбуччи
Сценарист Серджио Корбуччи, Францо Феррини, Энрико Олдоини
Композитор Армандо Тровайоли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 15 октября 1983
Дата выхода
1 декабря 1983 Австрия 6
16 декабря 1983 Германия
15 октября 1983 Италия
11 ноября 1983 США

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство Intercapital
Другие названия
Sing Sing, Der Superkomiker, Gelaei kai dernei..., Синг-Синг, Сінг-Сінг

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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Синг-Синг

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