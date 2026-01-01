Оповещения от Киноафиши
Туз

Asso 18+
О фильме

Профессиональный карточный шулер по кличке Туз накануне свадьбы объявляет о своем решении завязать. Но неожиданно оказывается втянутым в крупную игру с Марсельцем. Молодая жена отпускает его на эту игру. Отчаянно блефуя, он срывает банк, но игра продолжается.

На него начинается охота и его убивает наемный убийца, после чего Туз превращается в… привидение, которое не может видеть никто, кроме его жены. Обретя таким трагическим образом новые возможности, он старается пристроить свою вдову и отомстить…

Страна Италия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1981
Премьера в мире 16 апреля 1981
Дата выхода
1 апреля 1983 Германия
16 апреля 1981 Италия
6 июня 1981 США
Производство Intercapital
Другие названия
Asso, Ас, Asso - Das As sticht immer, El as, Туз, Ace, As, Asso - ein himmlischer Spieler, Ász, Federnder Schritt, Flinke Hand - Asso das As, das immer sticht., Lo spiritoso, Άσσος στο χαρτί, καψούρης στον έρωτα, Асо
Режиссер
Джузеппе Моччиа
Франко Кастеллано
В ролях
Эдвиж Фенек
Эдвиж Фенек
Адриано Челентано
Адриано Челентано
Сильва Кошина
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

