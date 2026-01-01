«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)

«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей

От создателей «Первого отдела» и «Шефа»: что известно о новом сериале о бойцах ФСБ – основан на реальных событиях

Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут

Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате

В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь

В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете

Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери

Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»

5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ