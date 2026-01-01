Отзывы о фильме
Профессиональный карточный шулер по кличке Туз накануне свадьбы объявляет о своем решении завязать. Но неожиданно оказывается втянутым в крупную игру с Марсельцем. Молодая жена отпускает его на эту игру. Отчаянно блефуя, он срывает банк, но игра продолжается.
На него начинается охота и его убивает наемный убийца, после чего Туз превращается в… привидение, которое не может видеть никто, кроме его жены. Обретя таким трагическим образом новые возможности, он старается пристроить свою вдову и отомстить…
|1 апреля 1983
|Германия
|16 апреля 1981
|Италия
|6 июня 1981
|США