Ворчун

Ворчун

Il burbero 18+
О фильме

Мрачный и нелюдимый адвокат Тито Торризи знакомится в аэропорту с прекрасной попутчицей Мэри. Он случайно спасает ее от нападения бандитов и вместе с ней втягивается в непредсказуемые приключения. Само воплощение итальянского обаяния Адриано Челентано вновь предстает в главной комедийной роли в фильме 1986 года «Ворчун». Приключенческую комедию снял знаменитый дуэт режиссеров и сценаристов Кастеллано и Пиполо, известных по другим кинохитам с Челентано: «Укрощение строптивого», «Безумно влюбленный», «Туз». Молодая красавица-официантка из Нью-Йорка Мэри Чимино получает звонок из Флоренции от своего мужа, который обещает ей скорое обогащение и немедленно вызывает ее к себе. Заинтригованная Мэри спешит в аэропорт, где выясняется, что все билеты на ближайшие рейсы проданы. Правда, один пассажир выкупил сразу два места, предпочитая лететь без соседа. Этим пассажиром оказывается хмурый итальянец-мизантроп Тито Торризи. С большим трудом Мэри уговаривает его уступить ей один билет. По прибытии в Италию она случайно берет чемодан Тито вместо своего, а вскоре ее ждет худшая неприятность – на Мэри нападают таинственные бандиты. Случайный попутчик Тито невольно становится ее защитником и соучастником в дальнейших приключениях. 

Страна Италия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1986
Премьера в мире 20 декабря 1986
Дата выхода
30 апреля 1987 Германия
20 декабря 1986 Италия
Производство C.G. Silver Film, Alexandra Film
Другие названия
Il burbero, Der Brummbär, Der Unausstehliche, El fierecillo domado 2, El magnífico salvaje, Буркотун, Ворчун, Сърдитко
Режиссер
Джузеппе Моччиа
Франко Кастеллано
В ролях
Анджела Финоккьяро
Анджела Финоккьяро
Маттиа Сбраджа
Жан Сорель
Адриано Челентано
Адриано Челентано
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
