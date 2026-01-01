Мрачный и нелюдимый адвокат Тито Торризи знакомится в аэропорту с прекрасной попутчицей Мэри. Он случайно спасает ее от нападения бандитов и вместе с ней втягивается в непредсказуемые приключения. Само воплощение итальянского обаяния Адриано Челентано вновь предстает в главной комедийной роли в фильме 1986 года «Ворчун». Приключенческую комедию снял знаменитый дуэт режиссеров и сценаристов Кастеллано и Пиполо, известных по другим кинохитам с Челентано: «Укрощение строптивого», «Безумно влюбленный», «Туз». Молодая красавица-официантка из Нью-Йорка Мэри Чимино получает звонок из Флоренции от своего мужа, который обещает ей скорое обогащение и немедленно вызывает ее к себе. Заинтригованная Мэри спешит в аэропорт, где выясняется, что все билеты на ближайшие рейсы проданы. Правда, один пассажир выкупил сразу два места, предпочитая лететь без соседа. Этим пассажиром оказывается хмурый итальянец-мизантроп Тито Торризи. С большим трудом Мэри уговаривает его уступить ей один билет. По прибытии в Италию она случайно берет чемодан Тито вместо своего, а вскоре ее ждет худшая неприятность – на Мэри нападают таинственные бандиты. Случайный попутчик Тито невольно становится ее защитником и соучастником в дальнейших приключениях.