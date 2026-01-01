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Постер фильма Серафино
6.6
Киноафиша Фильмы Серафино
6.6

Серафино

, 1969
Serafino
Италия, Франция / комедия / 18+
Постер фильма Серафино
6.6

О фильме

Получив наследство, Серафино (Адриано Челентано) раздает деньги односельчанам, спускает с откоса автомобиль, приводит в дом не расчетливую невесту, зарящуюся на наследство, а легкомысленную женщину с уймой детишек...

В ролях

Адриано Челентано
Адриано Челентано
Serafino Fiorin
Оттавия Пикколо
Lidia
Беньямин Лев
Armido
Саро Урци
Uncle Agenore
Франческа Романа Колуцци
Asmara
Надзарено Натале
Silio
Giosué Ippolito
Rocco
Эрмелинда Де Феличе
Aunt Armida
Нерина Монтаньяни
Aunt Gesuina
Лучана Тюрина
Serafino's aunt
Режиссер Пьетро Джерми
Сценарист Туллио Пинелли, Альфредо Джаннетти, Пьетро Джерми, Лео Бенвенути
Композитор Carlo Rustichelli
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 17 декабря 1968
Дата выхода
17 декабря 1968 Италия
20 декабря 1968 США
Производство Francoriz Production, RPA Rizzoli Film
Другие названия
Serafino, Серафино, Adriano, der Schürzenjäger, Dağların çapkını, Rakkautta sisilialaisittain, Serafino ou L'amour aux champs, Serafino, der Schürzenjäger, Serafino, skrupskør med piger, Σεραφίνο, Σεραφίνο, ο αχτύπητος, Серафіно

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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