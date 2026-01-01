Получив наследство, Серафино (Адриано Челентано) раздает деньги односельчанам, спускает с откоса автомобиль, приводит в дом не расчетливую невесту, зарящуюся на наследство, а легкомысленную женщину с уймой детишек...
ПроизводствоFrancoriz Production, RPA Rizzoli Film
Другие названия
Serafino, Серафино, Adriano, der Schürzenjäger, Dağların çapkını, Rakkautta sisilialaisittain, Serafino ou L'amour aux champs, Serafino, der Schürzenjäger, Serafino, skrupskør med piger, Σεραφίνο, Σεραφίνο, ο αχτύπητος, Серафіно