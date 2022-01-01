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Бархатные ручки Бархатные ручки
Киноафиша Фильмы Бархатные ручки Бархатные ручки, 1979: актеры и роли
Mani di velluto Бархатные ручки 1979 / Италия
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Бархатные ручки, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франко Кастеллано Franco Castellano Джузеппе Моччиа Giuseppe Moccia
В ролях
Адриано Челентано Адриано Челентано Adriano Celentano Элеонора Джорджи Eleonora Giorgi Джон Шарп John Sharp Ольга Карлатос Olga Karlatos Джино Сантерколе Gino Santercole Ания Пьерони Ania Pieroni
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