Остров доктора Моро
Награды и номинации фильма Остров доктора Моро
Награды и номинации фильма Остров доктора Моро 1996
Золотая малина 1997
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
