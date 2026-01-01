Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Остров доктора Моро Награды и номинации фильма Остров доктора Моро

Награды и номинации фильма Остров доктора Моро 1996

Золотая малина 1997 Золотая малина 1997
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
