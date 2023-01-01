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Бунтарь без причины
Бунтарь без причины, 1955: актеры и роли
Rebel Without a Cause
Бунтарь без причины
1955 / США
6.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Бунтарь без причины, 1955: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Николас Рэй
Nicholas Ray
В ролях
Джеймс Дин
James Dean
Натали Вуд
Natalie Wood
Сэл Минео
Джим Бакус
Jim Backus
Энн Доран
Ann Doran
Кори Аллен
Cory Allen
Уильям Хоппер
William Hopper
Рошелль Хадсон
Деннис Хоппер
Dennis Hopper
Эдвард Платт
Edward Platt
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