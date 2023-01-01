Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дом удовольствий" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бунтарь без причины Бунтарь без причины
Киноафиша Фильмы Бунтарь без причины Бунтарь без причины, 1955: актеры и роли
Rebel Without a Cause Бунтарь без причины 1955 / США
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Бунтарь без причины, 1955: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николас Рэй Nicholas Ray
В ролях
Джеймс Дин Джеймс Дин James Dean Натали Вуд Натали Вуд Natalie Wood Сэл Минео Джим Бакус Jim Backus Энн Доран Ann Doran Кори Аллен Cory Allen Уильям Хоппер William Hopper Рошелль Хадсон Деннис Хоппер Деннис Хоппер Dennis Hopper Эдвард Платт Edward Platt
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Kinoafisha.info App