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Ветер и лев Ветер и лев
Киноафиша Фильмы Ветер и лев Ветер и лев, 1975: актеры и роли
The Wind and the Lion Ветер и лев 1975 / США
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Ветер и лев, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Милиус John Milius
В ролях
Шон Коннери Шон Коннери Sean Connery Кэндис Берген Кэндис Берген Candice Bergen Брайан Кит Brian Keith Джон Хьюстон John Huston Джеффри Льюис Geoffrey Lewis Стив Кэнэли Steve Kanaly
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