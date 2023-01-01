Родители, 1989

Гил Бакмен - мужчина, который едва успевает справляться со всеми своими проблемами. Он глава большого семейства, каждому члену которого нужно успевать уделять внимание. А еще он добросовестный работник, пытающийся строить карьеру и конкурировать с более молодыми коллегами. В конце концов, он житель района, где есть соседи - люди, которые вечно хотят его во всем обойти. Хватит ли у Гила сил и нервов со всем этим справиться?