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Parenthood

Родители, 1989

1989 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Гил Бакмен - мужчина, который едва успевает справляться со всеми своими проблемами. Он глава большого семейства, каждому члену которого нужно успевать уделять внимание. А еще он добросовестный работник, пытающийся строить карьеру и конкурировать с более молодыми коллегами. В конце концов, он житель района, где есть соседи - люди, которые вечно хотят его во всем обойти. Хватит ли у Гила сил и нервов со всем этим справиться?

  • В основе фильма - реальный родительский опыт режиссера Рона Ховарда, сценаристов Лауэлла Ганца и Бабалу Мэндела, а также продюсера Брайана Грейзера.  
  • По словам Рона Ховарда, сцена, где Хелен обнаруживает обнаженные фотографии, основана на реальном случае, который произошел с продюсером Брайаном Грейзером. 
  • В интервью 2016 года актриса Хелен Миррен призналась, что никогда не сожалела о том, что у нее нет детей, за исключением краткого периода после просмотра этого фильма. По словам актрисы, она около двадцати минут рыдала от осознания мысли, что никогда не узнает каково это - быть родителем. 
  • В этом фильме Стив Мартин играет многодетного отца. В реальной жизни Стив Мартин стал отцом лишь в 2012 году, в возрасте 67 лет.
  • Последний фильм, в котором актер Хоакин Феникс указан под именем Лиф, которое ему дали при рождении.

Быть главой большой семьи — задача не из легких. Тем более, если ты, как любой уважающий себя родитель, хочешь, чтобы твои дети выросли приличными людьми. Вот Гилу Бакмену и приходится «крутиться», чтобы делать успешную карьеру, и одновременно быть любящим мужем и заботливым отцом.

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в России 10 июня 1994
Премьера в мире 31 июля 1989
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Рон Ховард
Рон Ховард
В ролях
Стив Мартин
Стив Мартин
Деннис Дуган
Деннис Дуган
Мэри Стинберген
Мэри Стинберген
Киану Ривз
Киану Ривз
Джейсон Робардс
Джейсон Робардс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Родители 2 постера
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саундтрек фильма Родители
Кадры из фильма Все кадры
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