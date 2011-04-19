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Poster of Dirty Rotten Scoundrels
8.1
Dirty Rotten Scoundrels - Trailer
Kinoafisha Films Dirty Rotten Scoundrels
8.1

Dirty Rotten Scoundrels

, 1988
Dirty Rotten Scoundrels
USA / Crime, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Dirty Rotten Scoundrels
8.1
Dirty Rotten Scoundrels - Trailer
Dirty Rotten Scoundrels  Trailer

Synopsis

Two con men try to settle their rivalry by betting on who can swindle a young American heiress out of $50,000 first.

Cast

Steve Martin
Steve Martin
Freddy Benson
Michael Caine
Michael Caine
Lawrence Jamieson
Glenne Headly
Glenne Headly
Janet Colgate
Anton Rodgers
Inspector Andre
Barbara Harris
Fanny Eubanks
Meagen Fay
Meagen Fay
Lady from Oklahoma
Ian McDiarmid
Ian McDiarmid
Arthur
Dana Ivey
Mrs. Reed
Frances Conroy
Frances Conroy
Lady from Palm Beach
Nicole Calfan
Nicole Calfan
Lady in Dining Car
Director Frank Oz
Writer Dale Launer, Stanley Shapiro, Paul Henning
Composer Miles Goodman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1988
World premiere 14 December 1988
Release date
14 December 1988 Russia 16+
15 December 1988 Australia
1 August 1989 Austria 12
14 December 1988 Canada PG
19 May 1989 Denmark
5 July 1989 France
24 August 1989 Germany
30 June 1989 Great Britain
29 July 1989 Greece
8 September 1989 Ireland
14 December 1988 Kazakhstan
1 January 1990 Poland 12
14 December 1988 USA
14 December 1988 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $42,039,085
Production Orion Pictures
Also known as
Dirty Rotten Scoundrels, Dos pícaros sinvergüenzas, Zwei hinreißend verdorbene Schurken, A Riviéra vadorzói, Apateones kai gentlemen, Deux fils de pute, Doi ticăloşi murdari, Dos pícaros bribones, Due figli di..., Fræk, frækkere, frækkest, Hai Gã Bịp Bợm, Herrasmieshuijarit, King of the Mountain, Kirli, Çürük ve Adi, Ladrões e Cavalheiros, Le plus escroc des deux, Nurjatud kelmid, Os Safados, Parszywe dranie, Parszywe zgnile kanalie, Prljavi pokvareni varalice, Prljavi, pokvareni prevaranti, Purvini, supuvę niekšai, Rivierans guldgossar, Svindlere med stil, Ticalosii, Un par de seductores, Zwendelaars met fatsoen, Απατεώνες και τζέντλεμεν, Відчайдушні шахраї, Несусвітні шахраї, От мошеник нагоре, Отпетые мошенники, Пройдисвіти, 화려한 사기꾼, ペテン師とサギ師/だまされてリビエラ, 偷心大少, 騙徒糗事多, 骗徒臭事多, Отпетые мошeнники

Film rating

8.1
Rate 10 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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Dirty Rotten Scoundrels - Trailer
Dirty Rotten Scoundrels Trailer
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Quotes

Freddy Benson I didn't steal any money from her! She gave it to me.
Inspector Andre But, she filed this complaint against you.
Freddy Benson She caught me with another woman. C'mon. You're French, you understand that!
Inspector Andre To be with another woman, that is French. To be caught, that is American.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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