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Постер фильма Свидание с Джуди
6.6
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6.6

Свидание с Джуди

, 1948
A Date with Judy
США / мелодрама, комедия, мюзикл / 18+
Постер фильма Свидание с Джуди
6.6

О фильме

В прекрасном, затерянном между гор, южном городке Санта Барбара, штат Калифорния, всегда происходит что-нибудь интересное. На этот раз вы узнаете историю о любви тинейджеров из местной гимназии. Девушка подросток Джуди Фостер — солистка школьного оркестра. Она с друзьями старательно репетируют песни для танцевального вечера, но ее манера пения и поведения на сцене не нравится ее старшей подруге и руководительнице бала Кэрол Прингл, котораяназывает исполнение «слишком юным» и беспечным. Приходит день праздника и выясняется, что парень по имени Оджи — постоянный кавалер Джуди, не будет сопровождать её на выпускной бал. Расстроенная этим ужасным обстоятельством девушка просит владельца популярного в городе кафе отпустить его двадцатилетнего племянника Стивена Эндрюса с ней в качестве партнера для танцев. Красавчик Стивен соглашается, не подозревая, в какую историю вовлечет его эта прогулка с юной леди. Вдобавок сюжет фильма сделает еще один поворот, Джуди начинает подозревать, что ее отец — Мелвин, завел шашни с Роситой, профессиональной танцовщицей латиноамериканских танцев, возмущенная молодежь объединяет усилия, чтобы разогнать такое безобразие…

В ролях

Уоллес Бири
Melvin Colner Foster
Джейн Пауэлл
Джуди Фостер
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Carol Pringle
Кармен Миранда
Rosita Conchellas
Ксавьер Кугат
Xavier Cugat
Роберт Стэк
Stephen I. Andrews
Скотти Бекетт
Ogden 'Oogie' Pringle
Селена Ройл
Mrs. Foster
Леон Эймс
Lucien T. Pringle
Клинтон Сандберг
Jameson
Режиссер Ричард Торп
Сценарист Дороти Купер, Дороти Кингсли, Алин Лесли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1948
Премьера в мире 29 июля 1948
Дата выхода
29 июля 1948 США
Бюджет $1 353 000
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
A Date with Judy, Así son las mujeres, Ainsi sont les femmes, Así son ellas, Wirbel um Judy, A Professora de Rumba, Bahar yıldızları, Così sono le donne, Den tossede alder, Întâlnire cu Judy, O Príncipe Encantado, Pappas elskerinne, Randevou me tin Judy, Randka z Judy, Rendezvous mit Judith, Tapaamme illalla, Um Encontro com Judy, Vi träffas i kväll, Свидание с Джуди, スイングの少女

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Melvin R. Foster Что именно вас интересует в моей дочери?
Stephen I. Andrews Она одна из самых красивых, избалованных и эгоистичных девушек, которых мне доводилось встречать. Теперь, познакомившись с вами, я лучше понимаю, почему она такая, какая есть.

Отзывы о фильме

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