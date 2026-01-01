В прекрасном, затерянном между гор, южном городке Санта Барбара, штат Калифорния, всегда происходит что-нибудь интересное. На этот раз вы узнаете историю о любви тинейджеров из местной гимназии. Девушка подросток Джуди Фостер — солистка школьного оркестра. Она с друзьями старательно репетируют песни для танцевального вечера, но ее манера пения и поведения на сцене не нравится ее старшей подруге и руководительнице бала Кэрол Прингл, котораяназывает исполнение «слишком юным» и беспечным. Приходит день праздника и выясняется, что парень по имени Оджи — постоянный кавалер Джуди, не будет сопровождать её на выпускной бал. Расстроенная этим ужасным обстоятельством девушка просит владельца популярного в городе кафе отпустить его двадцатилетнего племянника Стивена Эндрюса с ней в качестве партнера для танцев. Красавчик Стивен соглашается, не подозревая, в какую историю вовлечет его эта прогулка с юной леди. Вдобавок сюжет фильма сделает еще один поворот, Джуди начинает подозревать, что ее отец — Мелвин, завел шашни с Роситой, профессиональной танцовщицей латиноамериканских танцев, возмущенная молодежь объединяет усилия, чтобы разогнать такое безобразие…

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