Восьмая жена Синей Бороды, 1938

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о выходе в прокат 6.3 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 1 час 25 минут Год выпуска 1938 Премьера в мире 23 марта 1938 Режиссер Эрнст Любич В ролях Клодетт Колберт Эдвард Эверетт Хортон Дэвид Найвен Элизабет Паттерсон Гэри Купер Все актеры и съемочная группа 2 постера

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