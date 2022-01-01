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Восьмая жена Синей Бороды Восьмая жена Синей Бороды
Киноафиша Фильмы Восьмая жена Синей Бороды
Bluebeard`s Eighth Wife

Восьмая жена Синей Бороды, 1938

1938 / США
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1938
Премьера в мире 23 марта 1938
Режиссер
Эрнст Любич
В ролях
Клодетт Колберт
Эдвард Эверетт Хортон
Дэвид Найвен
Элизабет Паттерсон
Гэри Купер
Гэри Купер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Восьмая жена Синей Бороды 2 постера
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