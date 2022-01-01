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Принцесса устриц Принцесса устриц
Киноафиша Фильмы Принцесса устриц Принцесса устриц, 1919: актеры и роли
Die Austernprinzessin Принцесса устриц 1919 / Германия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Принцесса устриц, 1919: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эрнст Любич Ernst Lubitsch
В ролях
Виктор Янсон Victor Janson Осси Освальда Ossi Oswalda Гарри Лидтке Harry Liedtke Ганс Юнкерманн Курт Буа Curt Bois Джулиус Фалкенштейн Julius Falkenstein
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