За карточной игрой один из офицеров рассказывает друзьям о своей престарелой родственнице-графине, которой некогда граф Сен-Жермен открыл тайну трёх верных карт, выигрывающих кряду. Германн, который никогда не садится за игровой стол из боязни проиграть, загорается идеей выведать у графини эту тайну. Для этого он знакомится с племянницей графини Лизой. Девушка влюбляется в него и даёт ему ключ от дома. Ночью Германн проникает в дом графини, чтобы выпытать у старухи тайну трёх карт. Графиня отказывается отвечать и умирает.



Ночью сходящему с ума Германну является призрак графини и называет «верные» карты — это тройка, семёрка и туз.



Германн ставит на кон всё своё состояние, выигрывает первые две ставки на тройке и семёрке, но затем передёргивается, открывает вместо туза пиковую даму и сходит с ума.