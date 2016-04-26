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Постер фильма Пиковая дама
Постер фильма Пиковая дама
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Пиковая дама

Пиковая дама

Pikovaya dama 18+
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О фильме

За карточной игрой один из офицеров рассказывает друзьям о своей престарелой родственнице-графине, которой некогда граф Сен-Жермен открыл тайну трёх верных карт, выигрывающих кряду. Германн, который никогда не садится за игровой стол из боязни проиграть, загорается идеей выведать у графини эту тайну. Для этого он знакомится с племянницей графини Лизой. Девушка влюбляется в него и даёт ему ключ от дома. Ночью Германн проникает в дом графини, чтобы выпытать у старухи тайну трёх карт. Графиня отказывается отвечать и умирает.

Ночью сходящему с ума Германну является призрак графини и называет «верные» карты — это тройка, семёрка и туз.

Германн ставит на кон всё своё состояние, выигрывает первые две ставки на тройке и семёрке, но затем передёргивается, открывает вместо туза пиковую даму и сходит с ума.

Страна СССР
Продолжительность 56 минут
Год выпуска 1916
Премьера в мире 1 апреля 1916
Дата выхода
1 апреля 1916 Россия 0+
4 января 1920 Мексика
Производство Tovarischestvo Iosifa Ermolyeva
Другие названия
Pikovaya dama, The Queen of Spades, A Dama de Espadas, Dama pikowa, La dame de pique, Queen of Spades, Spardame, Пиковая дама
Режиссер
Яков Протазанов
В ролях
Иван Мозжухин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
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26 апреля 2016 16:46
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