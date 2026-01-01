ПроизводствоRichard-Oswald-Produktion, Filmmuseum München
Другие названия
Anders als die Andern, Different from the Others, Anders als die Anderen, Diferente a los demás, Diferente de los otros, Diferente dos Outros, Différent des autres, Inaczej niż inni, Inni niż wszyscy, Más, mint a többiek, Paragraph hundertfünfundsiebzig, Не такий як всі, Не такой, как все, 他の人々とは異なって, Diferente a los demas, Diferente de los demás, Diferente de los demas
Рейтинг фильма
7.0
Оцените11 голосов
7IMDb
Цитаты
DoctorЛюбовь к своему полу может быть такой же чистой и благородной, как и любовь к противоположному. Эта ориентация встречается у многих порядочных людей на всех уровнях общества.
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