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Постер фильма Не такой, как все
7.0
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7.0

Не такой, как все

, 1919
Anders als die Andern
Германия / драма / 18+
Постер фильма Не такой, как все
7.0

О фильме

В фильме рассказывается история знаменитого скрипача, ставшего жертвой клеветнических нападок из-за своей гомосексуальности

В ролях

Конрад Фейдт
Конрад Фейдт
Paul Körner
Фриц Шульц
Kurt Sivers
Вильгельм Дигельманн
Sivers' Father
Анита Бербер
Else Sivers
Leo Connard
Körner's Father
Ilse von Tasso-Lind
Körner's Sister
Александра Уиллег
Körner's Mother
Эрнст Питтшо
Brother-in-Law
Клементин Плесснер
Sivers' Mother
Райнхольд Шюнцель
Franz Bollek
Режиссер Ричард Освальд
Сценарист Магнус Хиршфельд, Ричард Освальд
Композитор Joachim Bärenz, Bernd Schultheis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 1919
Премьера в мире 28 мая 1919
Дата выхода
28 мая 1919 Германия
Производство Richard-Oswald-Produktion, Filmmuseum München
Другие названия
Anders als die Andern, Different from the Others, Anders als die Anderen, Diferente a los demás, Diferente de los otros, Diferente dos Outros, Différent des autres, Inaczej niż inni, Inni niż wszyscy, Más, mint a többiek, Paragraph hundertfünfundsiebzig, Не такий як всі, Не такой, как все, 他の人々とは異なって, Diferente a los demas, Diferente de los demás, Diferente de los demas

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
7 IMDb

Цитаты

Doctor Любовь к своему полу может быть такой же чистой и благородной, как и любовь к противоположному. Эта ориентация встречается у многих порядочных людей на всех уровнях общества.

Отзывы о фильме

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