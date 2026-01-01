Действие фильма разворачивается в криминальном мире Лондонского Сохо, где гангстеры правят улицами Уэст-Энда. После нескольких месяцев гангстерских войн между конкурирующими бандами шесть основных бандитских группировок решают зарыть топор войны и объединиться. Главой преступного синдиката становится Валдо Жерников. Один из гангстеров выступает против новых порядков, и от него быстро избавляются. Пэдди Демион, лучший друг убитого, клянется отомстить за его смерть. После кровавого противостояния с главарем мафии, Демион решает предоставить всю имеющеюся у него информацию полиции.
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Рейтинг фильма
6.2
Оцените11 голосов
6.2IMDb
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