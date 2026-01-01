Яичная скорлупа для дачников — как швейцарский нож: спасает томаты, пугает слизней и превращает «мёртвую» почву в пух

«На государственном уровне»: для 35 миллионов россиян готовят дополнительные дни отпуска – оплатят всё (и дадут льготы)

Японский маникюр делаю обычной зубной пастой: 2 минуты — и ногти блестят как после дорогого салона

Самый необъяснимый поворот «Властелина колец» назвал странным даже сам Толкин — в финале что-то пошло не так

Устали получать по серии «Дома дракона» в неделю? 5 похожих фильмов и сериалов скрасят ожидание

Все лучшие ходы «Игры престолов» Мартин подсмотрел в этом сериале — настолько хорош, что 8,7 на IMDb для него даже мало

Считал себя знатоком советского кино, пока не прошел тест по его главным ляпам: «сломался» на «Иване Васильевиче» (дальше – сложнее)

Гайдай и Рязанов кусали локти, когда вышел этот фильм: собрал 120 000 000 зрителей у экранов — до сих пор никто не переплюнул

Пока за окном адское пекло, угадайте 6 советских фильмов по кадрам с дождем (и красоткам-героиням в мокрых майках)

«Первый отдел 6» – не единственная громкая премьера: НТВ готовит сразу 3 свежих детектива – в №1 сыграет Колесников