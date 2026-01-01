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Постер фильма Напуганный народ
6.2
Киноафиша Фильмы Напуганный народ
6.2

Напуганный народ

, 1961
The Frightened City
Великобритания / криминал, драма / 18+
Постер фильма Напуганный народ
6.2

О фильме

Действие фильма разворачивается в криминальном мире Лондонского Сохо, где гангстеры правят улицами Уэст-Энда. После нескольких месяцев гангстерских войн между конкурирующими бандами шесть основных бандитских группировок решают зарыть топор войны и объединиться. Главой преступного синдиката становится Валдо Жерников. Один из гангстеров выступает против новых порядков, и от него быстро избавляются. Пэдди Демион, лучший друг убитого, клянется отомстить за его смерть. После кровавого противостояния с главарем мафии, Демион решает предоставить всю имеющеюся у него информацию полиции.

В ролях

Херберт Лом
Waldo Zhernikov
Джон Грегсон
Det. Inspector Sayers
Шон Коннери
Шон Коннери
Paddy Damion
Альфред Маркс
Harry Foulcher
Ивонн Ромейн
Anya
Олив МакФарланд
Sadie
Фредерик Пайпер
Ogle
Джон Стоун
Hood
Давид Дэвис
Alf Peters
Tom Bowman
Tanky Thomas
Режиссер Джон Лемонт
Сценарист Leigh Vance, Джон Лемонт
Композитор Норри Парамор
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 1 сентября 1961
Дата выхода
1 сентября 1961 Великобритания
30 марта 1962 Ирландия PG
20 июля 1962 США
11 декабря 1961 Швеция
Производство Zodiac Productions
Другие названия
The Frightened City, Die Peitsche, Los implacables, A cidade ameaçada, Agent i underverdenen, Agent i undre världen, Alamaailman sudet, Até o Último Gangster, Bandekrig i Soho, De sex ligorna, Epidromi ton exi symmorion, Gangsterler Şehri, L'Enquête mystérieuse, La ciudad bajo el terror, Naguri komi gurentai, Oraşul înfricoşat, Racket sur la ville, Rackett, Rackett sur la ville, Schrik over de stad, Scotland Yard sezioni omicidi, Επιδρομή των έξι συμμοριών, Напуганный народ, Престъпен град, 殴り込み愚連隊

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb

Отзывы о фильме

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