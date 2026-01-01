Доведенный до нервного срыва, поэт Самсон Шиллито никак не может закончить свою поэму. Ему мешают постоянные неурядицы в личной жизни и многочисленные истории с женщинами, метания, непонимание окружающих, преследования обиженных мужей, кредиторов и судебных приставов, требующих с него алименты… в общем, за что бы он ни взялся, где бы ни появился, там наступает хаос и разрушение. На свое произведение, свой шедевр, поэт возлагает большие надежды. Но поэма не пишется, да и как же обрести вдохновение, когда в голове и в жизни царит полный бардак?