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Постер фильма Страшное безумие
5.6
Киноафиша Фильмы Страшное безумие
5.6

Страшное безумие

, 1966
A Fine Madness
США / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Страшное безумие
5.6

О фильме

Доведенный до нервного срыва, поэт Самсон Шиллито никак не может закончить свою поэму. Ему мешают постоянные неурядицы в личной жизни и многочисленные истории с женщинами, метания, непонимание окружающих, преследования обиженных мужей, кредиторов и судебных приставов, требующих с него алименты… в общем, за что бы он ни взялся, где бы ни появился, там наступает хаос и разрушение. На свое произведение, свой шедевр, поэт возлагает большие надежды. Но поэма не пишется, да и как же обрести вдохновение, когда в голове и в жизни царит полный бардак?

В ролях

Шон Коннери
Шон Коннери
Samson Shillitoe
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
Rhoda Shillitoe
Джин Сиберг
Lydia West
Патрик О’Нил
Dr. Oliver West
Коллин Дьюхерст
Dr. Vera Kropotkin
Клайв Ревилл
Клайв Ревилл
Dr. Menken
Вернер Петерс
Dr. Freddie Vorbeck
Джон Фидлер
Джон Фидлер
Daniel K. Papp
Кэй Медфорд
Mrs. Fish
Джеки Кугэн
Mr. Fitzgerald
Режиссер Ирвин Кершнер
Сценарист Эллиотт Бэйкер
Композитор Джон Эддисон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1966
Премьера в мире 29 июня 1966
Дата выхода
30 ноября 1967 Дания 15
29 июня 1966 США
29 июня 1966 Швеция 15
Бюджет $3 000 000
Производство Pan Arts
Другие названия
A Fine Madness, Sublime Locura, Simson ist nicht zu schlagen, A Malandro Encantador, Altid i stødet, Çılgın adam, En skön galenskap, Enas yperohos trellos, Ihana hulluus, Krásné sílenství, L'homme à la tête fêlée, O nebunie sublimă, Przyjemne szaleństwo, Sublime Loucura, Un loco maravilloso, Una splendida canaglia, Ένας υπέροχος τρελός, Прекрасное безумие, 素晴らしき男

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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