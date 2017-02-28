У малышки Марии было особое «счастливое детство». Вместе с папочкой-террористом она по всему миру — в Ирландии, в Англии, Гибралтаре, в Центральной Америке — устраивала взрывы английских крепостей, полицейских участков и мостов. Несколько поколений ирландских предков Марии сражались с англичанами, девочка бесстрашно продолжала семейную традицию. Однако во время проведения одной из таких опасных «акций» ее горячо любимый папочка погибает, и прелестный «гаврош» оказывается «на распутье». Именно тогда отважная террористка Мари встречает очаровательную актрису Мари, и их великолепный сценический дуэт легко покоряет сердца всех мужчин на бескрайних просторах Мексики. Поэтому, когда две «молодые парижанки», воодушевленные любовью к героически погибшему красавцу-революционеру, отчаянно «ввязываются в революцию», их романтический порыв находит живейший отклик у мужественных «чиканос».

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