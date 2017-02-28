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Постер фильма Вива Мария!
Постер фильма Вива Мария!
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Вива Мария!

Вива Мария!

Viva Maria! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

У малышки Марии было особое «счастливое детство». Вместе с папочкой-террористом она по всему миру — в Ирландии, в Англии, Гибралтаре, в Центральной Америке — устраивала взрывы английских крепостей, полицейских участков и мостов. Несколько поколений ирландских предков Марии сражались с англичанами, девочка бесстрашно продолжала семейную традицию. Однако во время проведения одной из таких опасных «акций» ее горячо любимый папочка погибает, и прелестный «гаврош» оказывается «на распутье». Именно тогда отважная террористка Мари встречает очаровательную актрису Мари, и их великолепный сценический дуэт легко покоряет сердца всех мужчин на бескрайних просторах Мексики. Поэтому, когда две «молодые парижанки», воодушевленные любовью к героически погибшему красавцу-революционеру, отчаянно «ввязываются в революцию», их романтический порыв находит живейший отклик у мужественных «чиканос».
Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 22 ноября 1965
Дата выхода
22 января 1966 Германия
18 декабря 1965 США
22 ноября 1965 Франция
Бюджет $2 200 000
Производство Nouvelles Éditions de Films (NEF), Les Productions Artistes Associés, Vides Cinematografica
Другие названия
Viva Maria!, Viva Maria, ¡Viva María!, Вива Мария!, Βίβα Μαρία, Віва Марія!, ビバ!マリア
Режиссер
Луи Маль
Луи Маль
В ролях
Брижит Бардо
Брижит Бардо
Жанна Моро
Полетт Дюбо
Полетт Дюбо
Клаудио Брук
Роберто Педре
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
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28 февраля 2017 14:33
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