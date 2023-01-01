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Нефтедобытчицы Нефтедобытчицы
Киноафиша Фильмы Нефтедобытчицы Нефтедобытчицы, 1971: актеры и роли
Les Pétroleuses Нефтедобытчицы 1971 / Франция / Великобритания / Италия / Испания
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Нефтедобытчицы, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан-Жак Christian-Jaque
В ролях
Брижит Бардо Брижит Бардо Brigitte Bardot Клаудия Кардинале Клаудия Кардинале Claudia Cardinale Мишлин Прель Micheline Presle Жорж Беллер Georges Beller Майкл Дж. Поллард Michael J. Pollard
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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