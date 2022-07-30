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Зальцбург-100: Травиата
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Salzburg-100: La Traviata

Зальцбург-100: Травиата, 2005

2005 / Австрия
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О фильме

Бомба. Сенсация. Фурор. Культовый спектакль. Как только ни называли в многочисленных восторженных отзывах зальцбургскую постановку «Травиаты» Джузеппе Верди, осуществленную в 2005 году режиссером Вилли Деккером, его постоянным партнером художником Вольфгангом Гуссманном и дирижером Карло Рицци.В каком-то смысле, этот спектакль был обречен на успех – и Анна Нетребко (Виолетта), и Роландо Вильясон (или, как его часто неправильно называют, Виллазон – Альфред) были яркими восходящими звездами оперной сцены, а Томас Хэмпсон (Жермон) уже был признанным мэтром. Но реальность превзошла все ожидания. Звезды взошли и ярко засветили в зените. История о жертвенной любви парижской куртизанки, о предубеждениях общества, об уязвимости человека перед предательством, болезнью и смертью воплотилась в ярких характерах, вне времени или места, с подлинным вокальным совершенством, в драматическом единстве музыки и движения.Навсегда останутся в памяти красное платье Виолетты на черно-белом фоне полукруглой сцены, три главных персонажа, хор-толпа и большие круглые часы – символ неумолимого хода времени. Стрелки часов, превращающиеся в ранящие стрелы жестокого мира, неизбежно ведут к земному концу. И Женщина – такая желанная и такая хрупкая, с невероятной отдачей сыгранная и спетая тридцатитрехлетней Анной Нетребко, совершившей этот артистический подвиг в ансамбле с исключительными партнерами.Успех оказался грандиозным и длится уже более 15 лет. Позднее этот спектакль был поставлен в нью-йоркской Metropolitan Opera, в нем выступили многие замечательные артисты. О нем продолжают снимать фильмы и писать статьи. Бесспорно, это событие, навсегда оставшееся в истории мирового театра. Есть повод порадоваться, что мы живем в XXI веке, когда сам момент рождения этого чуда остается запечатлен на видео и его можно заново пережить. И разделить с артистами слезы радости на глазах.

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Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2005
Возраст 16+
Режиссер
Вилли Деккер
В ролях
Анна Нетребко
Роландо Вильясон
Томас Хэмпсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зальцбург-100: Травиата 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
15:00
Полное расписание и билеты
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«Зальцбург-100: Травиата» в кинотеатрах

сб 30 вс 7
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Условные обозначения Помощь с билетами
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Александровский Сад
2D
15:00
Полное расписание и билеты
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