Новая постановка «Отелло», великолепной оперы Верди, открывает театральный сезон в Мет. За дирижерским пультом — Янник Незе-Сеген, режиссер — Бартлетт Шер. Александр Антоненко, признанный исполнитель роли ревнивого венецианского мавра, на сцене Мет споет Отелло впервые. Соня Йончева дебютирует в роли его жены, Дездемоны, а Желько Лучич сыграет Яго. В спектаклях примут участие Димитрий Питтас в роли Кассио и Гюнтер Гройссбек в роли Лодовико. Постановка станет дебютной для сценографа Эса Девлина, неоднократно работавшего в Королевской опере Ковент Гарден, в театре «Ла Скала», а также на Бродвее.
СтранаСША
Продолжительность2 часа 57 минут
Год выпуска2015
Премьера в мире16 октября 2015
Дата выхода
16 октября 2015
США
PG-13
ПроизводствоThe Metropolitan Opera, A Metropolitan Opera High-Definition Production