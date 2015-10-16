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Постер фильма Метопера: Отелло
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Киноафиша Фильмы Метопера: Отелло

Метопера: Отелло

Verdi: Otello 18+
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О фильме

Новая постановка «Отелло», великолепной оперы Верди, открывает театральный сезон в Мет. За дирижерским пультом — Янник Незе-Сеген, режиссер — Бартлетт Шер. Александр Антоненко, признанный исполнитель роли ревнивого венецианского мавра, на сцене Мет споет Отелло впервые. Соня Йончева дебютирует в роли его жены, Дездемоны, а Желько Лучич сыграет Яго. В спектаклях примут участие Димитрий Питтас в роли Кассио и Гюнтер Гройссбек в роли Лодовико. Постановка станет дебютной для сценографа Эса Девлина, неоднократно работавшего в Королевской опере Ковент Гарден, в театре «Ла Скала», а также на Бродвее.
Страна США
Продолжительность 2 часа 57 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 16 октября 2015
Дата выхода
16 октября 2015 США PG-13
Производство The Metropolitan Opera, A Metropolitan Opera High-Definition Production
Другие названия
Verdi: Otello
Режиссер
Бартлетт Шер
В ролях
Соня Йончева
Желько Лучич
Гюнтер Гройссбек
Дмитирий Питтас
Александрс Антоненко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.0
Оцените 12 голосов
7.8 IMDb
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