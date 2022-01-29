The Met: Риголетто, 2021

Шедевр Верди в «ревущих двадцатых» в новой версии Бертлетта Шера.

Лауреат премии «Тони» Бартлетт Шер переносит действие в Европу 1920-х годов, а за декорации в стиле ар-деко и элегантные костюмы отвечают художники Майкл Йерган и Кэтрин Зубер, также лауреаты восьми премий «Тони».

Баритон Куинн Келси, харизматичный артист на пике своих возможностей, впервые исполняет заглавную партию шута Риголетто на сцене Мет, сопрано Роза Феола поёт партию Джильды, а тенор Пётр Бечала – герцога Мантуанского; за дирижёрским пультом – маэстро Даниеле Рустиони.