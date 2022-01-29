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The Met: Риголетто
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The Met: Rigoletto

The Met: Риголетто, 2021

2021 / США
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О фильме

Шедевр Верди в «ревущих двадцатых» в новой версии Бертлетта Шера.

Лауреат премии «Тони» Бартлетт Шер переносит действие в Европу 1920-х годов, а за декорации в стиле ар-деко и элегантные костюмы отвечают художники Майкл Йерган и Кэтрин Зубер, также лауреаты восьми премий «Тони».

Баритон Куинн Келси, харизматичный артист на пике своих возможностей, впервые исполняет заглавную партию шута Риголетто на сцене Мет, сопрано Роза Феола поёт партию Джильды, а тенор Пётр Бечала – герцога Мантуанского; за дирижёрским пультом – маэстро Даниеле Рустиони.

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Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 29 января 2022
Возраст 16+
Режиссер
Бартлетт Шер
В ролях
Роза Феола
Вардуи Абрамян
Пётр Бечала
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма The Met: Риголетто 2 постера
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