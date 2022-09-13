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6.3
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Возвращение Казановы
6.3
Возвращение Казановы
, 2022
Il ritorno di Casanova
Италия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
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6.3
О фильме
Венецианскому распутнику трудно смириться с тем, что ему уже за 60.
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В ролях
Тони Сервилло
Leo BernardI
Фабрицио Бентивольо
Casanova
Наталино Балассо
Gianni
Антонио Катания
Alberto
Сара Серрайокко
Silvia
Алессандро Бесентини
Olivo
Bianca Panconi
Marcolina
Sara Bertelà
Amalia
Marco Bonadei
Lorenzo Marino
Элио Де Капитани
Marchese Celsi
Режиссер
Габриэле Сальваторес
Сценарист
Габриэле Сальваторес
,
Артур Шницлер
,
Умберто Контарелло
,
Sara Mosetti
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
13 сентября 2022
Дата выхода
30 марта 2023
Италия
24 февраля 2024
Сербия
Бюджет
€7 500 000
Сборы в мире
$790 963
Производство
Indiana Production, Babe Film, Effetti Digitali Italiani (EDI)
Другие названия
Il ritorno di Casanova, Casanova's Return, The Return of Casanova, Завръщането на Казанова
Еще
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
10
голосов
6.1
IMDb
Обновлено 2 мая 2023
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