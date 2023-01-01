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Возвращение Казановы
Il ritorno di Casanova
Возвращение Казановы, 2022
2022 / Италия
6.4
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
драма
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О фильме
Венецианскому распутнику трудно смириться с тем, что ему уже за 60.
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6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2022
Режиссер
Габриэле Сальваторес
В ролях
Тони Сервилло
Фабрицио Бентивольо
Сара Серайокко
Наталино Балассо
Антонио Катания
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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