Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марко Мессери
Marco Messeri
Киноафиша
Персоны
Марко Мессери
Марко Мессери
Marco Messeri
Дата рождения
15 декабря 1948
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Месса окончена
(1985)
6.8
Арбитр
(2013)
6.8
Первое прекрасное
(2010)
Фильмография Марко Мессери
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2013
2010
1985
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
4.8
Принцесса и нищий
Il principe abusivo
комедия
2013, Италия
Смотреть трейлер
6.8
Арбитр
L'Arbitro
комедия
2013, Аргентина / Италия
Рецензия
6.2
Страсть
La passione
драма, комедия
2010, Италия
Смотреть трейлер
6.8
Первое прекрасное
La prima cosa bella
комедия, драма
2010, Италия
7.2
Месса окончена
La messa è finita
драма, комедия
1985, Италия
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667