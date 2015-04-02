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La passione Страсть 2010 / Италия
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Страсть»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не в курсе насчет Маццакурати, про которого тут написано, а фильм Де Пальма мне понравился. Соскучилась, наверное.

Трейлер намекал на рафинированный розовый трэш, в итоге обманул, почти.

Розовая тема в общем не грузит и не доминирует (несколько вполне спокойных поцелуев), а я получила, что хотела: изысканный и запутанный психотриллер с хорошими женскими ролями. Мужчины тут явно второстепенны и не интересны.

Мне фильм показался циничным абсолютно, в нем психологически и сексуально изощряются свихнувшиеся души. Но они тоже хотят любви и признания. Поразительно, но кино заставляет проникнуться сочувствием ко всей главной троице.

Я так запуталась в итоге, что не поняла, кому на самом деле перерезали горло и кто кого "перемстил".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 04/07/2013 - 07:43:43):Явление в лифте оказалось просто сном



а похороны тоже сон, значит? меня босоножки с толку сбили.



Цитата (Queen Julia, 04/07/2013 - 07:43:43):А зеленоглазая – ну это просто чистый секс

Каролина Хервурт? не удивитеьно. Она играла девушку, пахнущую сливами, в Парфюмере, это же с неё всё началось, у Жана-Батиста крыша съехала.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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