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Страсть
Отзывы о фильме «Страсть»
La passione
Страсть
2010 / Италия
Трейлер
6.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Не в курсе насчет Маццакурати, про которого тут написано, а фильм Де Пальма мне понравился. Соскучилась, наверное.
Трейлер намекал на рафинированный розовый трэш, в итоге обманул, почти.
Розовая тема в общем не грузит и не доминирует (несколько вполне спокойных поцелуев), а я получила, что хотела: изысканный и запутанный психотриллер с хорошими женскими ролями. Мужчины тут явно второстепенны и не интересны.
Мне фильм показался циничным абсолютно, в нем психологически и сексуально изощряются свихнувшиеся души. Но они тоже хотят любви и признания. Поразительно, но кино заставляет проникнуться сочувствием ко всей главной троице.
Я так запуталась в итоге, что не поняла, кому на самом деле перерезали горло и кто кого "перемстил".
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 04/07/2013 - 07:43:43):
Явление в лифте оказалось просто сном
а похороны тоже сон, значит? меня босоножки с толку сбили.
Цитата (Queen Julia, 04/07/2013 - 07:43:43):
А зеленоглазая – ну это просто чистый секс
Каролина Хервурт? не удивитеьно. Она играла девушку, пахнущую сливами, в Парфюмере, это же с неё всё началось, у Жана-Батиста крыша съехала.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Трейлер намекал на рафинированный розовый трэш, в итоге обманул, почти.
Розовая тема в общем не грузит и не доминирует (несколько вполне спокойных поцелуев), а я получила, что хотела: изысканный и запутанный психотриллер с хорошими женскими ролями. Мужчины тут явно второстепенны и не интересны.
Мне фильм показался циничным абсолютно, в нем психологически и сексуально изощряются свихнувшиеся души. Но они тоже хотят любви и признания. Поразительно, но кино заставляет проникнуться сочувствием ко всей главной троице.
Я так запуталась в итоге, что не поняла, кому на самом деле перерезали горло и кто кого "перемстил".
а похороны тоже сон, значит? меня босоножки с толку сбили.
Цитата (Queen Julia, 04/07/2013 - 07:43:43):А зеленоглазая – ну это просто чистый секс
Каролина Хервурт? не удивитеьно. Она играла девушку, пахнущую сливами, в Парфюмере, это же с неё всё началось, у Жана-Батиста крыша съехала.
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