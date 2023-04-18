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Богема
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La bohème

Богема, 2012

2012
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4 голоса Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме

Бессмертная опера Джакомо Пуччини в качественно новой версии.

мало голосов Оцените
4 голоса Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2012
Возраст 0+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Микьелетто Дамиано
В ролях
Анна Нетребко
Петр Бечала
Айлин Перес
Массимо Кавалетти
Нино Мачаидзе
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Богема 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 7 Атриум
19:30 от 1000 ₽
Полное расписание и билеты
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«Богема» в кинотеатрах

вт 18
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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