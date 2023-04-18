Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вызов"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Богема
La bohème
Богема, 2012
2012
мало голосов
Оцените
4
голоса
Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
Билеты от 1000 ₽
Билеты от 1000 ₽
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
опера
В избранное
Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
О фильме
Бессмертная опера Джакомо Пуччини в качественно новой версии.
Развернуть
мало голосов
Оцените
4
голоса
Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность
2 часа 22 минуты
Год выпуска
2012
Возраст
0+
Прокатчик
НеваФильм Emotion
Режиссер
Микьелетто Дамиано
В ролях
Анна Нетребко
Петр Бечала
Айлин Перес
Массимо Кавалетти
Нино Мачаидзе
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Манон
(2012)
0
Турандот
(2012)
0
Кавалер розы
(2011)
0
Травиата
(2009)
4.1
Богема
(2015)
0
Богема
(2014)
0
OperaHD: Дон Паскуале
(2018)
0
Анна Болейн
(2011)
7.1
Иоланта / Замок герцога Синяя Борода
(2014)
0
Три звезды в Берлине
(2011)
0
TheatreHD: Адриана Лекуврёр
(2019)
0
TheatreHD: Евгений Онегин
(2013)
0
2 постера
Как купить билет
Как оплатить билет банковской картой
Как пройти на сеанс по электронному билету
Что делать если...
Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино
Расписание и билеты
Каро 7 Атриум
19:30
от 1000 ₽
Полное расписание и билеты
18 апреля
от 1000 ₽
Все кинотеатры
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
4
голоса
Оцените
«Богема» в кинотеатрах
вт
18
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Богема»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D, SUB
19:30
от 1000 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, приключения
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Коты Эрмитажа
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный
Моё прекрасное несчастье
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Зверолэнд
Отзывы
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове