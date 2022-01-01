Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мама, я женюсь! Мама, я женюсь!
Киноафиша Фильмы Мама, я женюсь!

Мама, я женюсь!, 2014

2014 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

По сюжету фильма героиня Яковлевой, Татьяна Сергеевна Ракитина, работает в ЗАГСе и каждый день видит издевательское напоминание того, что она одинока. Единственное, что есть в ее жизни – это ее сын Дмитрий (Денис Паршин). Его она оберегает как маленького и совсем не видит, что парень уже вырос. Однажды мир Татьяны рушится – сын сообщает ей, что намерен жениться. Естественно потенциальная невестка Даша (Дарья Баранова) совсем не устраивает нашу героиню, и она объявляет ей настоящую войну, не задумываясь к каким негативным последствиям это приведет.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2014
Возраст 12+
Режиссер
Петр Степин
В ролях
Владимир Литвинов
Алена Яковлева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мама, я женюсь! 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Приложение киноафиши