Мама, я женюсь!, 2014

По сюжету фильма героиня Яковлевой, Татьяна Сергеевна Ракитина, работает в ЗАГСе и каждый день видит издевательское напоминание того, что она одинока. Единственное, что есть в ее жизни – это ее сын Дмитрий (Денис Паршин). Его она оберегает как маленького и совсем не видит, что парень уже вырос. Однажды мир Татьяны рушится – сын сообщает ей, что намерен жениться. Естественно потенциальная невестка Даша (Дарья Баранова) совсем не устраивает нашу героиню, и она объявляет ей настоящую войну, не задумываясь к каким негативным последствиям это приведет.